UP SI OTR: यूपी पुलिस दारोगा भर्ती के लिए आठ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया ओटीआर, 77 हजार ने भरे आवेदन

UP SI OTR News: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा सब-इंस्पेक्टर (SI) के 4534 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार भर्ती प्रक्रिया में एक नई व्यवस्था लागू की गई है-वन टाइम रजिस्ट्रेशन ( OTR )। इससे अभ्यर्थियों को हर बार आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी बार-बार दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। गुरुवार तक के आंकड़ों के अनुसार कुल आठ लाख 46 हजार अभ्यर्थियों ने ओटीआर करा लिया है, जबकि इनमें से 77 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन भी पूरा कर लिया है।
वन टाइम रजिस्ट्रेशन ( OTR ) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को केवल एक बार अपनी व्यक्तिगत जानकारियां, जैसे नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, आधार विवरण आदि भरने होते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, उम्मीदवार जब भी कोई नई भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें ये विवरण फिर से भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज़, सुगम और त्रुटि-रहित हो जाती है।
सब-इंस्पेक्टर बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं से लेकर स्नातक पास अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में OTR कराने वालों से यह साफ है कि यूपी पुलिस में करियर बनाने का आकर्षण अभी भी बरकरार है।
भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार OTR व्यवस्था भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे न केवल अभ्यर्थियों का समय बचेगा बल्कि आवेदन में होने वाली त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। बोर्ड का कहना है कि इस प्रणाली से डेटा सुरक्षित रहेगा और चयन प्रक्रिया की निगरानी आसान होगी।
भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों को समय से आवेदन करने की सलाह दे रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सभी पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर लेना चाहिए। परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड जारी करने की जानकारी जल्द ही बोर्ड द्वारा दी जाएगी।
अभ्यर्थियों का कहना है कि यह नई व्यवस्था बेहद सुविधाजनक है। पूर्व की तुलना में आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि वे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इसी तरह की प्रणाली लागू करने की मांग करते हैं।
भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और अंतिम क्षण तक इंतजार न करें। साथ ही, आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचना को ही सही मानें और किसी भी अफवाह या फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें।
यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के 4,534 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का जोश साफ झलक रहा है। आठ लाख से अधिक उम्मीदवारों द्वारा OTR कराना इस बात का प्रमाण है कि युवाओं के बीच यह नौकरी कितनी लोकप्रिय है। भर्ती बोर्ड के अनुसार, यह नई व्यवस्था भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी।