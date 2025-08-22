UP SI OTR: यूपी पुलिस दारोगा भर्ती के लिए आठ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया ओटीआर, 77 हजार ने भरे आवेदन

UP SI OTR News: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा सब-इंस्पेक्टर (SI) के 4534 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार भर्ती प्रक्रिया में एक नई व्यवस्था लागू की गई है-वन टाइम रजिस्ट्रेशन ( OTR )। इससे अभ्यर्थियों को हर बार आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी बार-बार दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। गुरुवार तक के आंकड़ों के अनुसार कुल आठ लाख 46 हजार अभ्यर्थियों ने ओटीआर करा लिया है, जबकि इनमें से 77 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन भी पूरा कर लिया है।