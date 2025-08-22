Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

UP SI OTR: यूपी पुलिस दारोगा भर्ती के लिए आठ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया ओटीआर, 77 हजार ने भरे आवेदन

UP Police SI OTR: यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के 4,534 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का जोरदार उत्साह देखने को मिला है। अब तक 8.46 लाख उम्मीदवारों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराया है, जबकि 77 हजार से अधिक ऑनलाइन आवेदन भी पूरे कर चुके हैं। यह नई व्यवस्था आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना रही है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 22, 2025

UP Police (फोटो सोर्स : Social Media, Whatsapp)
UP Police (फोटो सोर्स : Social Media, Whatsapp)

UP SI OTR News: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा सब-इंस्पेक्टर (SI) के 4534 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार भर्ती प्रक्रिया में एक नई व्यवस्था लागू की गई है-वन टाइम रजिस्ट्रेशन ( OTR )। इससे अभ्यर्थियों को हर बार आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी बार-बार दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। गुरुवार तक के आंकड़ों के अनुसार कुल आठ लाख 46 हजार अभ्यर्थियों ने ओटीआर करा लिया है, जबकि इनमें से 77 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन भी पूरा कर लिया है।

क्या है  OTR  व्यवस्था

वन टाइम रजिस्ट्रेशन ( OTR ) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को केवल एक बार अपनी व्यक्तिगत जानकारियां, जैसे नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, आधार विवरण आदि भरने होते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, उम्मीदवार जब भी कोई नई भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें ये विवरण फिर से भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज़, सुगम और त्रुटि-रहित हो जाती है।

ये भी पढ़ें

World Senior Citizen Day 2025:’वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे’ पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई, बुजुर्गों के महत्व को किया रेखांकित
लखनऊ
विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस’ पर बोले CM योगी – बुजुर्ग परिवार की नींव (फोटो सोर्स : Social Media, x )

अभ्यर्थियों में उत्साह

सब-इंस्पेक्टर बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं से लेकर स्नातक पास अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में  OTR   कराने वालों से यह साफ है कि यूपी पुलिस में करियर बनाने का आकर्षण अभी भी बरकरार है।

भर्ती बोर्ड की तैयारी और पारदर्शिता

भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार OTR  व्यवस्था भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे न केवल अभ्यर्थियों का समय बचेगा बल्कि आवेदन में होने वाली त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। बोर्ड का कहना है कि इस प्रणाली से डेटा सुरक्षित रहेगा और चयन प्रक्रिया की निगरानी आसान होगी।

अब तक की प्रगति

  • कुल  OTR  पंजीकरण: 8,46,000
  • कुल भरे गए आवेदन: 77,000+
  • कुल रिक्त पद: 4,534 (सब-इंस्पेक्टर)

आगे क्या

भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों को समय से आवेदन करने की सलाह दे रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सभी पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर लेना चाहिए। परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड जारी करने की जानकारी जल्द ही बोर्ड द्वारा दी जाएगी।

OTR  से होने वाले फायदे

  • समय की बचत: अभ्यर्थियों को बार-बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं।
  • त्रुटि रहित आवेदन: पहले से दर्ज डेटा का प्रयोग कर आवेदन करने से गलतियों की संभावना कम।
  • पारदर्शिता: बोर्ड के पास अभ्यर्थियों का सही व एकीकृत डाटा उपलब्ध।
  • सुगमता: मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से आसानी से पंजीकरण संभव।

अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया

अभ्यर्थियों का कहना है कि यह नई व्यवस्था बेहद सुविधाजनक है। पूर्व की तुलना में आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि वे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इसी तरह की प्रणाली लागू करने की मांग करते हैं।

भर्ती बोर्ड की अपील

भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और अंतिम क्षण तक इंतजार न करें। साथ ही, आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचना को ही सही मानें और किसी भी अफवाह या फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें।

यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के 4,534 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का जोश साफ झलक रहा है। आठ लाख से अधिक उम्मीदवारों द्वारा  OTR  कराना इस बात का प्रमाण है कि युवाओं के बीच यह नौकरी कितनी लोकप्रिय है। भर्ती बोर्ड के अनुसार, यह नई व्यवस्था भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी।

ये भी पढ़ें

UP Farmer Registry: किसानों की 100% रजिस्ट्री का लक्ष्य: 16 सितम्बर से यूपी में विशेष अभियान, बिजनौर सबसे आगे
लखनऊ
बिजनौर सबसे आगे, पिछड़े जिलों पर रहेगा विशेष फोकस, जिलाधिकारी करेंगे प्रतिदिन समीक्षा (फोटो सोर्स : Social Media, Whatsapp)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 09:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP SI OTR: यूपी पुलिस दारोगा भर्ती के लिए आठ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया ओटीआर, 77 हजार ने भरे आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.