मन में सोच रहा था बच जाऊंगा यार, तभी सुनाई दी धांय…धांय की आवाज, अतीक अहमद का खौफनाक अंत

अपराध की दुनिया में नाम बनाने वाला अतीक 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीति में भी कदम रखा। पहली ही बार में ही इलाहाबाद के पश्चिम सीट से अतीक विधायक चुना गया। इसके बाद 1989 से 2004 तक लगातार पांच बार विधायक चुना गया। 2004 में सपा के टिकट पर फूलपुर से सांसद बना अतीक अपना दल का अध्यक्ष भी रह चुका था, लेकिन आपराधिक छवि होने के कारण कई सारी पार्टियों से उसे निकाला भी गया। शाइस्ता परवीन से अतीक की शादी हुई, जिसके बाद उसके पांच बेटे हुए- उमर, असद, अली, अहजान और आबान। अतीक ने खुद के साथ-साथ पूरे परिवार को भी अपराध से जोड़ रखा था। अतीक का एक बेटा असद को यूपी पुलिस ने 2023 में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। अन्य बेटे जेल में है। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और फरार चल रही है।