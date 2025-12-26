मन में सोच रहा था बच जाऊंगा यार, तभी सुनाई दी धांय…धांय की आवाज, अतीक अहमद का खौफनाक अंत

माफिया से राजनेता बने कुख्यात डॉन की कहानी Source- Patrika
Atiq Ahmed Crime Story: अतीक अहमद, ये नाम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि माफिया की दुनिया का शख्स है, जिसने मौत और रंगदारी को तो मानों मजाक ही बना दिया था। लेकिन कहते हैं शख्स का दिन आता है, जब उसका पाप का घड़ा भरता है। अतीक का भी दिन और उसके पूरे साम्राज्य का अंत, एक गोली से हो गया। एक समय अतीक का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर खौफ का वो मंजर देखने को मिलता था, जैसे मानों उन्हें मौत मिलने वाली है।
10 अगस्त 1962 में गरीब परिवार जन्मे अतीक अहमद के बारे में कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर जुर्म की खौफनाक दुनिया का वो नाम बन जाएगा, जिसे सब कोई डरेगा। अतीक अहमद के पिता तांगा चलाया करते थे। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अतीक ने हाईस्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मात्र 17 साल की उम्र में अतीक पर पहला हत्या का केस दर्ज हुआ। रेलवे स्क्रैप और कोयला चोरी के काम से क्राइम की दुनिया में आने वाला अतीक, जल्द ही रंगदारी, जमीन हड़पने और हत्या जैसे अपराधों के सरगना बन गया। अतीक पर हत्या, अपहरण और फिरौती के 160 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे।
अपराध की दुनिया में नाम बनाने वाला अतीक 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीति में भी कदम रखा। पहली ही बार में ही इलाहाबाद के पश्चिम सीट से अतीक विधायक चुना गया। इसके बाद 1989 से 2004 तक लगातार पांच बार विधायक चुना गया। 2004 में सपा के टिकट पर फूलपुर से सांसद बना अतीक अपना दल का अध्यक्ष भी रह चुका था, लेकिन आपराधिक छवि होने के कारण कई सारी पार्टियों से उसे निकाला भी गया। शाइस्ता परवीन से अतीक की शादी हुई, जिसके बाद उसके पांच बेटे हुए- उमर, असद, अली, अहजान और आबान। अतीक ने खुद के साथ-साथ पूरे परिवार को भी अपराध से जोड़ रखा था। अतीक का एक बेटा असद को यूपी पुलिस ने 2023 में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। अन्य बेटे जेल में है। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और फरार चल रही है।
उमेश पाल हत्याकांड में अतीक मुख्य आरोपी था। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय पत्रकार बनकर आए तीन हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। यह घटना लाइव टीवी पर हुई। हमलावरों को मौके पर पकड़ लिया गया।
