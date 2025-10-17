गैंगरेप के आरोपी को दौड़ाकर मारी गोली, 4 साथियों संग नाबालिग छात्रा से की थी हैवानियत की सारी हदें पार

17 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप का मुख्य आरोपी राजेंद्र उर्फ बाबू घायल अवस्था में पकड़ा गया, उस पर ₹25 हजार का इनाम था घोषित (फोटो सोर्स : Police Whatsapp Group)
Lucknow Banthra Encounter: राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के पुलिस और सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में आरोपी को पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान हरौनी निवासी राजेंद्र उर्फ बाबू के रूप में हुई है। वह कुछ दिन पहले बंथरा इलाके में 17 वर्षीय किशोरी से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी पर ₹25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने मौके से एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है।
एसीपी कृष्णा नगर विकास पांडेय ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी राजेंद्र उर्फ बाबू भटगांव के पास दिखाई दिया है और फरार होने की कोशिश में है। जानकारी मिलते ही थाना बंथरा प्रभारी संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया।
इस जघन्य वारदात में कुल पांच युवक शामिल थे। अब तक पुलिस ने मुख्य आरोपी ललित और राजेंद्र उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि छोटू और विशाल अब भी फरार हैं। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने दोनों फरार आरोपियों पर ₹25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। पुलिस की कई टीमें अब इन दोनों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन आरोपियों के गांव, रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
घटना बीते शनिवार की है। बंथरा के हरौनी इलाके में 17 वर्षीय किशोरी अपने दोस्त के साथ गांव के पास एक आम के बाग में बातचीत कर रही थी। उसी दौरान पांच युवक वहां पहुंचे और किशोरी के दोस्त के साथ मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद पांचों ने किशोरी के साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने किशोरी को पीटा और उसे जान से मारने की धमकी दी .घटना के बाद पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। किशोरी के पिता ने तत्काल बंथरा थाने में चार नामजद आरोपियों , ललित, छोटू, विशाल और बाबू, तथा एक अज्ञात युवक के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया था।
इस मामले का मुख्य आरोपी ललित पुलिस मुठभेड़ में पिछले शनिवार को ही गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से भी अवैध हथियार बरामद हुआ था। अब दूसरे आरोपी बाबू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि शेष दो फरार आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा।
डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि इस संवेदनशील मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की है। यह टीम न केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर ध्यान दे रही है, बल्कि पीड़िता की सुरक्षा और मानसिक परामर्श की व्यवस्था भी कर रही है। यह मामला अत्यंत गंभीर है। हम सुनिश्चित करेंगे कि पीड़िता को हर संभव न्याय मिले। पुलिस किसी भी आरोपी को बख्शेगी नहीं,”-डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी बाबू का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ पहले भी मारपीट और धमकी के दो मामले दर्ज हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या वह अन्य अपराधों में भी शामिल रहा है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से डीएनए सैंपल और भौतिक साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिन्हें लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद चार्जशीट में शामिल किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग