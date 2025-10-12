UP Police: रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर दरिंदे नहीं रुके-राजधानी में नाबालिग से दरिंदगी की घटना ने हिलाया सबको, दो गिरफ्तार, तीन फरार

तीन फरार, पुलिस ने शुरू की सघन तलाश (फोटो सोर्स : ritesh singh )
UP Police Action: राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के हरौनी इलाके में 17 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने देर रात हरौनी रेलवे स्टेशन के पास मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी ललित कश्यप को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली से आरोपी के पैर में चोट आई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से एक बाइक और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। ललित से पूछताछ में एक अन्य आरोपी मेराज का नाम सामने आया, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मेराज का नाम घटना के दौरान सामने नहीं आया था, पर मुठभेड़ के बाद ललित ने उसकी पहचान बताई। डीसीपी ने यह भी पुष्टि की कि ललित के खिलाफ पहले से चोरी और जुआ अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं।
वारदात में शामिल अन्य तीन आरोपी विशाल, छोटू और बाबू फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और तकनीकी सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने कहा कि ये घटना गंभीर है। सभी फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
पीड़िता के पिता की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिक जांच के अनुसार, घटना उस समय हुई जब किशोरी अपने एक परिचित के साथ इलाके के एक बाग में गई थी। वहां पहुंचे कुछ युवकों ने उसके परिचित को मारपीट कर भगा दिया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिवार को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस चौकी में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, किशोरी का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जाएगा।
बंथरा थाने में दर्ज रिपोर्ट में सभी पांचों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376D (सामूहिक दुष्कर्म), 506 (धमकी) तथा पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बंथरा थाना क्षेत्र के एसएचओ ने बताया कि सभी साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से संकलित किए जा रहे हैं। घटना की हर कड़ी की जांच की जाएगी।
घटना के बाद हरौनी इलाके में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। पुलिस बल को क्षेत्र में तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की अफवाह या तनाव की स्थिति न बने।
राज्य महिला आयोग और बाल संरक्षण इकाई ने घटना का संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष ने लखनऊ पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि पीड़िता को हर संभव कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों में किशोरियों के खिलाफ अपराधों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गांवों और बाहरी इलाकों में निगरानी और महिला सुरक्षा गश्त को और मजबूत करने की जरूरत है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे मामलों में तेजी जांच, त्वरित न्याय और कठोर सजा ही निवारक कदम साबित हो सकते हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ता रीना मिश्रा ने कहा कि यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता का भी सवाल है।”
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग