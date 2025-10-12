UP Police: रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर दरिंदे नहीं रुके-राजधानी में नाबालिग से दरिंदगी की घटना ने हिलाया सबको, दो गिरफ्तार, तीन फरार

राज्य महिला आयोग और बाल संरक्षण इकाई ने घटना का संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष ने लखनऊ पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि पीड़िता को हर संभव कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों में किशोरियों के खिलाफ अपराधों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गांवों और बाहरी इलाकों में निगरानी और महिला सुरक्षा गश्त को और मजबूत करने की जरूरत है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे मामलों में तेजी जांच, त्वरित न्याय और कठोर सजा ही निवारक कदम साबित हो सकते हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ता रीना मिश्रा ने कहा कि यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता का भी सवाल है।”