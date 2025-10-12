Lucknow Crime: 11वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल -दो गिरफ्तार

इसी दौरान चार से पाँच युवक वहां पहुंचे और दोनों को घेर लिया। जब छात्रा के परिचित ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद चारों युवकों ने किशोरी को धमकाते हुए बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता को धमकी दी गई कि यदि उसने किसी से इस बारे में बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर छात्रा वहां से भाग निकली और पास ही के गांव में रहने वाले अपने बहनोई को फोन कर पूरी घटना बताई। बहनोई के साथ वह तुरंत हरौनी पुलिस चौकी पहुँची और पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई।