Senior Citizen Scheme: अब बुजुर्गों को नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर – घर बैठे मिलेगा बुजुर्गों को जीवितता प्रमाणपत्र

Senior Citizen Scheme Life Certificate: अब सीनियर सिटीजन को अपने जीवितता प्रमाणपत्र (Life Certificate) के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह प्रमाणपत्र, जो पेंशनधारकों के लिए हर वर्ष अनिवार्य होता है, अब उनके घर पर ही बनाया जाएगा। डाक विभाग ने सीनियर सिटीजन के लिए यह बड़ी सुविधा शुरू की है, जिसके तहत डाकिया स्वयं उनके घर पहुंचेगा और बायोमेट्रिक माध्यम से डिजिटल जीवितता प्रमाणपत्र तैयार कर वहीं सौंप देगा। इस सेवा के लिए मात्र 70 रुपये का शुल्क तय किया गया है, जो ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से जमा किया जाएगा। यह जानकारी लखनऊ मंडल के पोस्टमास्टर जनरल (PMG) सुनील कुमार राय ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के समापन अवसर पर सीपीएमजी परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने कहा कि डाक विभाग का उद्देश्य तकनीक और मानवीय सेवा को मिलाकर लोगों के जीवन को सरल बनाना है। सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स के लिए यह सुविधा राहतभरी साबित होगी।