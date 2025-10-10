Admission: राजकीय और निजी  ITI  में प्रवेश की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक बढ़ी, युवाओं के लिए सुनहरा मौका

कपिल देव अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी संस्थानों में रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025, शाम 5:00 बजे तक पूर्ण की जानी अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का डाटा SCVT पोर्टल पर समय रहते वेरीफाई और फ्रीज कर दिया जाए। निर्धारित समयावधि के बाद किसी भी प्रकार की डाटा संशोधन या फ्रीजिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि संस्थान और छात्र, दोनों को प्रवेश प्रक्रिया में समय का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा तकनीकी कारणों से प्रवेश रद्द भी हो सकता है।