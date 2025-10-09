टूंडला में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा, कई मजदूर दबे और घायल- मलबे में राहत कार्य जारी

जानकारी के मुताबिक, टूंडला रेलवे स्टेशन के पास यह ओवरब्रिज पिछले कई महीनों से निर्माणाधीन था। बुधवार को पुल के आखिरी हिस्से पर लेंटर डाला जा रहा था। इसी दौरान अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोहे के सरिए और कंक्रीट के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। हादसा इतना भीषण था कि आसपास के घरों तक कंपन महसूस किया गया। स्थानीय निवासी मनोज कुमार ने बताया, “एक जोरदार धमाका हुआ और हम लोग भागकर पहुंचे तो देखा पूरा लेंटर नीचे आ चुका था। मजदूरों की चीखें गूंज रही थीं।