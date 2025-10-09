Patrika LogoSwitch to English

Aakash Anand BSP Rally: आकाश आनंद का जलवा दिखा, बसपा कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम लखनऊ की सड़कों पर

Aakash Anand BSP Power Show: लखनऊ की सड़कों पर बसपा कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। जेल रोड और अन्य प्रमुख मार्गों पर नीले रंग का सैलाब नजर आया। युवा नेता आकाश आनंद के नेतृत्व में आयोजित इस रैली ने पार्टी की ताकत और संगठन को प्रदर्शित किया, साथ ही सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 09, 2025

जेल रोड पर नीले रंग का सैलाब, बसपा समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन (फोटो सोर्स : Whatsapp)

जेल रोड पर नीले रंग का सैलाब, बसपा समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन (फोटो सोर्स : Whatsapp)

Aakash Anand BSP Rally 2025: राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के युवा नेता आकाश आनंद के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम ने गुरुवार को पूरी सड़कों पर नीले रंग का सैलाब ला दिया। शहर की प्रमुख सड़कों पर बसपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने लखनऊ के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

जेल रोड पर दिखा बसपा कार्यकर्ताओं का उत्साह

जेल रोड पर जैसे ही बसपा कार्यकर्ताओं का जत्था पहुंचा, आसपास का दृश्य अविश्वसनीय बन गया। नीले रंग के झंडे, टोपी और पोस्टर्स हर तरफ नजर आ रहे थे। कार्यकर्ताओं ने न केवल आकाश आनंद का उत्साह बढ़ाया, बल्कि पूरे शहर में पार्टी का सियासी संदेश भी पहुंचाया। स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों ने भी इस हुजूम को देखा और चर्चा का विषय बना। कई लोग कार्यकर्ताओं की संख्या और उनके उत्साह से प्रभावित हुए।

भीड़ में शामिल हुए हजारों कार्यकर्ता

सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में राजधानी और आसपास के जिलों से हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। अधिकांश कार्यकर्ता नीले रंग के परिधान में सज-धज कर आए थे। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में शामिल एक कार्यकर्ता ने बताया कि  हम आकाश आनंद के साथ हैं। उनका नेतृत्व हमें प्रेरित करता है। बसपा का संदेश जनता तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है।

आकाश आनंद का भाषण और पार्टी का संदेश

आकाश आनंद ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि हमारे संघर्ष का मकसद केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और अवसरों की बराबरी लाना है। नीला रंग हमारी पहचान है और यह शक्ति का प्रतीक है। आकाश आनंद ने युवाओं से अपील की कि वे पार्टी के उद्देश्यों और सामाजिक न्याय के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।

शहर की सड़कों पर नीले रंग का सैलाब

कार्यक्रम के दौरान शहर की प्रमुख सड़कों पर बसपा कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। जेल रोड, हजरतगंज, आलमबाग और किंग जॉर्ज रोड पर नीले झंडे और बैनर दिखाई दिए। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में नीला रंग देखने को नहीं मिलता। यह एक अद्भुत दृश्य था, जो बसपा के संगठन और शक्ति का परिचायक है।

ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था

  • कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए।
  • ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय चौकी के जवान और सुरक्षा बल पूरे मार्ग में तैनात रहे।अधिकारी ने बताया कि कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए दूसरे मार्गों से आवागमन के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोगों ने आकाश आनंद के भाषण और कार्यकर्ताओं की संख्या की तस्वीरें साझा कीं। #AakashAnand #BSPPower #BlueWave जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं। विशेष रूप से युवाओं ने इस कार्यक्रम को नीले रंग की पहचान और पार्टी के युवाओं को संगठित करने का उदाहरण बताया।

बसपा का सियासी महत्व

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कार्यक्रम बसपा के स्थानीय और राज्य स्तरीय संगठन को मजबूत करने का प्रयास है। पार्टी के लिए यह शक्ति प्रदर्शन यह दर्शाता है कि युवाओं में उत्साह और समर्थन कम नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि नीला रंग और भारी भीड़ बसपा की पहचान और लोकप्रियता को उजागर करता है। यह आने वाले चुनावों में पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है।”

महिला और युवा कार्यकर्ताओं की भागीदारी

कार्यक्रम में विशेष रूप से महिला और युवा कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक रही। उन्होंने नीले रंग के झंडों और बैनर के साथ रैली में भाग लिया। एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि  हम समाज के हर वर्ग के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। बसपा में शामिल होकर हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

स्थानीय नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति

इस कार्यक्रम में बसपा के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने आकाश आनंद के नेतृत्व में युवाओं को संगठित और सक्रिय रहने की सलाह दी। कार्यक्रम के समापन पर मंच से कहा गया कि नीला रंग केवल पार्टी का नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संघर्ष और शक्ति का प्रतीक है। आकाश आनंद ने मंच से यह भी घोषणा की कि पार्टी आगामी महीनों में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में और रैलियां और कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि जनता के बीच नीला संदेश फैलाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक सियासी प्रदर्शन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम है।

