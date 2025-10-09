Aakash Anand BSP Rally: आकाश आनंद का जलवा दिखा, बसपा कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम लखनऊ की सड़कों पर

इस कार्यक्रम में बसपा के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने आकाश आनंद के नेतृत्व में युवाओं को संगठित और सक्रिय रहने की सलाह दी। कार्यक्रम के समापन पर मंच से कहा गया कि नीला रंग केवल पार्टी का नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संघर्ष और शक्ति का प्रतीक है। आकाश आनंद ने मंच से यह भी घोषणा की कि पार्टी आगामी महीनों में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में और रैलियां और कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि जनता के बीच नीला संदेश फैलाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक सियासी प्रदर्शन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम है।