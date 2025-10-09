Lucknow Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की रौनक से सजे बाजार, खरीदारी को उमड़ी सुहागिनों की भीड़

Lucknow Karwa Chauth Markets: पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख-समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाने वाला करवा चौथ पर्व नजदीक आते ही राजधानी लखनऊ के बाजारों में रौनक लौट आई है। 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस पर्व की तैयारियां चरम पर हैं। सुहागिनें जहां सोलह श्रृंगार की तैयारी में जुटी हैं, वहीं बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखते ही बन रहा है। महिलाओं की पसंदीदा साड़ियों से लेकर लेटेस्ट डिजाइनर करवों, चूड़ियों, आभूषणों और मेहंदी के स्टॉलों से बाजार सज गए हैं। हर ओर पारंपरिक रंगों में सजी महिलाओं की चहलकदमी से चौक, अमीनाबाद, महानगर, लेखराज मार्केट, जानकीपुरम, बीकेटी, मड़ियांव और महोना जैसे प्रमुख बाजार गुलजार हैं।