Jaipur SMS Fire

लखनऊ

Lucknow Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की रौनक से सजे बाजार, खरीदारी को उमड़ी सुहागिनों की भीड़

Markets Glow Ahead of Karwa Chauth: करवा चौथ के पर्व को लेकर लखनऊ के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। महिलाओं में ऑर्गेंजा और प्रिंटेड नेट साड़ियों का क्रेज छाया है, तो आभूषण और मेहंदी के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सुहागिनें सोलह श्रृंगार की तैयारियों में व्यस्त हैं।

5 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 09, 2025

ऑर्गेंजा और प्रिंटेड नेट साड़ियों पर महिलाओं की पहली पसंद, आभूषणों की बुकिंग में भी बढ़ी रौनक (फोटो सोर्स : Whatsapp)

ऑर्गेंजा और प्रिंटेड नेट साड़ियों पर महिलाओं की पहली पसंद, आभूषणों की बुकिंग में भी बढ़ी रौनक (फोटो सोर्स : Whatsapp)

Lucknow Karwa Chauth Markets: पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख-समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाने वाला करवा चौथ पर्व नजदीक आते ही राजधानी लखनऊ के बाजारों में रौनक लौट आई है। 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस पर्व की तैयारियां चरम पर हैं। सुहागिनें जहां सोलह श्रृंगार की तैयारी में जुटी हैं, वहीं बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखते ही बन रहा है। महिलाओं की पसंदीदा साड़ियों से लेकर लेटेस्ट डिजाइनर करवों, चूड़ियों, आभूषणों और मेहंदी के स्टॉलों से बाजार सज गए हैं। हर ओर पारंपरिक रंगों में सजी महिलाओं की चहलकदमी से चौक, अमीनाबाद, महानगर, लेखराज मार्केट, जानकीपुरम, बीकेटी, मड़ियांव और महोना जैसे प्रमुख बाजार गुलजार हैं।

ऑर्गेंजा और प्रिंटेड नेट साड़ियों पर टूटा महिलाओं का दिल

इस बार करवा चौथ पर महिलाओं में साड़ियों के नए ट्रेंड का क्रेज देखा जा रहा है। जानकीपुरम साठ फिट रोड स्थित कपड़ा व्यापारी प्रभु दीन के अनुसार, “इस साल ऑर्गेंजा और प्रिंटेड नेट साड़ियों की मांग सबसे अधिक है। पिछले साल जहां बनारसी और फैंसी साड़ियों की बिक्री ज्यादा हुई थी, वहीं इस बार हल्के फैब्रिक और आकर्षक प्रिंट वाली साड़ियां महिलाओं की पहली पसंद बन रही हैं।”

व्यापारी बताते हैं कि बाजार में 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की साड़ियों की बड़ी रेंज उपलब्ध है। डिजाइनिंग साड़ियां, बॉर्डर वाली नेट साड़ियां और डिजिटल प्रिंट्स पर आधारित नए कलेक्शन ने खरीदारों का ध्यान खींचा है। वहीं कुछ महिलाएं अपने करवाचौथ के लुक के लिए डिजाइनर ब्लाउज और मिलते-जुलते दुपट्टों का भी ऑर्डर दे रही हैं।

करवों की दुकानों पर लगी लंबी कतारें

शहर के हर कोने में करवा चौथ से जुड़े पारंपरिक करवों की बिक्री जोरों पर है। बीकेटी, चौक और लेखराज मार्केट में महिलाएं अपनी पसंद का करवा खरीदने में व्यस्त दिखीं। करवा विक्रेता शकील और संतोष के अनुसार, “इस बार हमने 30 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के डिजाइनर करवे मंगाए हैं। लाल और सुनहरे रंगों के लेटेस्ट डिजाइन महिलाओं को बेहद पसंद आ रहे हैं। कई महिलाएं अपने पूजा थाल और करवों को मैचिंग थीम में सजा रही हैं।”

करवाचौथ की पूजा सामग्री जैसे सोलह श्रृंगार, चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, बिछुए, पूजन थाल, छलनी और मिट्टी के करवे की खरीद के लिए भी महिलाओं की भीड़ दिनभर बनी हुई है। दुकानदारों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है।

मेहंदी के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र

करवा चौथ के अवसर पर सुहागिनें जहां व्रत रखकर अपने पतियों की दीर्घायु की कामना करती हैं, वहीं मेहंदी सजाने का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। इसलिए बाजारों में जगह-जगह मेहंदी लगाने के स्टॉल महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं।

जानकीपुरम और अमीनाबाद में कई मेंहदी कलाकारों ने पारंपरिक डिजाइन के साथ-साथ आधुनिक पैटर्न जैसे “नेम आर्ट”, “गोल्ड ग्लिटर डिजाइन” और “फ्यूज़न फ्लोरल” थीम्स की बुकिंग पहले से शुरू कर दी है। महिलाएं अपने पति के नाम की मेहंदी हाथों पर सजवाने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करती नजर आईं।

आभूषणों की दुकानों पर बढ़ी रौनक, ऑन डिमांड बन रहे डिज़ाइन

करवाचौथ का त्यौहार केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं, बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते की गहराई को भी दर्शाता है। यही वजह है कि इस मौके पर ज्वेलरी बाजारों में भी खास हलचल है। बीकेटी स्थित छोटी बाजार के सर्राफा व्यवसायी राजपाल सिंह ने बताया कि, “इस बार सोने और डायमंड आभूषणों की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। कई ग्राहक अपनी पत्नियों के नाम की अंगूठियां या मंगलसूत्र बनवा रहे हैं, तो कुछ पत्नियां अपने पति के नाम की अंगूठी डिजाइन करा रही हैं।”

उन्होंने बताया कि ग्राहकों की मांग के अनुसार ऑन डिमांड आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए दुकानदार स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट भी दे रहे हैं। वहीं कृत्रिम ज्वैलरी की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है, जहां 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की शानदार रेंज उपलब्ध है।

सजधज और उत्साह से चमक रहे बाजार

लखनऊ के अमीनाबाद, चौक और हजरतगंज के बड़े बाजारों में दुकानदारों ने करवाचौथ थीम पर विशेष सजावट की है। लाल और सुनहरी लाइटिंग, फूलों की सजावट और ‘करवाचौथ सेल’ के पोस्टर बाजारों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। कई दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए “करवाचौथ ऑफर” की शुरुआत भी की है, जिसमें साड़ियों, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक पर 10 से 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

कॉस्मेटिक दुकानों में भी रौनक है। फेस मेकअप से लेकर हेयर एक्सेसरीज तक की खरीदारी करने वाली महिलाओं की लंबी कतारें सुबह से देर रात तक लगी हैं। ब्यूटी पार्लर और सैलून में भी बुकिंग फुल हो चुकी है। महिलाएं करवा चौथ के दिन मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और नेल आर्ट के लिए पहले से ही स्लॉट बुक करा रही हैं।

त्योहार में दिख रही परंपरा और आधुनिकता की झलक

करवा चौथ पर्व भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बदलते समय के साथ इसका स्वरूप भी आधुनिक हो रहा है। अब महिलाएं केवल पारंपरिक पोशाकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मॉडर्न फ्यूज़न लुक को भी अपनाते हुए फोटोशूट और सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए विशेष तैयारियां करती हैं।

फैशन डिजाइनर रुचि मिश्रा बताती हैं, “इस बार करवा चौथ में रेड और मैरून के अलावा लैवेंडर, पेस्टल पिंक और गोल्डन शेड्स भी ट्रेंड में हैं। महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार पारंपरिक और आधुनिक फैशन का मिश्रण कर रही हैं, जिससे त्योहार का उत्साह और भी बढ़ गया है।”

बाजार की चहल-पहल से बढ़ा आर्थिक उत्साह

त्योहारी सीजन की शुरुआत करवा चौथ से ही मानी जाती है। कारोबारी वर्ग के लिए यह समय साल के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है। कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, मिठाई और पूजा सामग्री के व्यापारियों का कहना है कि इस बार बिक्री उम्मीद से काफी बेहतर है। व्यापारी संघ के सदस्य अजय अग्रवाल के मुताबिक, “पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शॉपिंग का प्रभाव बाजारों पर देखा जा रहा था, लेकिन इस बार लोग दोबारा ऑफलाइन खरीदारी की ओर लौटे हैं। इसका कारण त्योहार का भावनात्मक जुड़ाव और दुकानों में मिलने वाला व्यक्तिगत अनुभव है।”

महिलाओं में जबरदस्त उत्साह

करवाचौथ में अब महज दो दिन का समय शेष है, लेकिन महिलाओं में इसे लेकर उत्साह चरम पर है। हर महिला चाहती है कि वह इस दिन सबसे सुंदर दिखे और अपने पति की लंबी उम्र की कामना पूरे मनोयोग से करे। बाजारों में खरीदारी करती महिलाओं के चेहरों पर सजी मुस्कान और आंखों में चमक यह दर्शाती है कि करवाचौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और समर्पण का उत्सव है।

Teacher Leave Policy: अब फोन नहीं, पोर्टल से मिलेगी छुट्टी! हाईस्कूल शिक्षकों पर सख्त हुआ शिक्षा विभाग
लखनऊ
हाई स्कूलों के शिक्षकों की  फोन या आवेदन पत्र से छुट्टी हुई बंद      (फोटो सोर्स : Whatsapp )

09 Oct 2025 08:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की रौनक से सजे बाजार, खरीदारी को उमड़ी सुहागिनों की भीड़

