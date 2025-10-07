Teacher Leave Policy: अब फोन नहीं, पोर्टल से मिलेगी छुट्टी! हाईस्कूल शिक्षकों पर सख्त हुआ शिक्षा विभाग

Teacher Leave Policy UP: उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की कार्यशैली में अनुशासन लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी हाई स्कूलों के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी केवल ‘मानव संपदा पोर्टल’ (Manav Sampada Portal) के माध्यम से ही किसी प्रकार की छुट्टी ले सकेंगे। फोन या कागज़ी आवेदन पत्र के जरिए अवकाश लेने की परंपरा को विभाग ने समाप्त कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत किसी भी शिक्षक या कर्मचारी द्वारा फोन से या आवेदन पत्र भेजकर छुट्टी मांगने की कोशिश स्वतः निरस्त मानी जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले शिक्षक को उस दिन गैरहाजिर भी माना जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब अवकाश स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगी, जिससे अनधिकृत अनुपस्थिति पर रोक लगाई जा सके।