स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, बिल में‌ दो फीसदी से ज्यादा की छूट संभव

जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में मिलने वाली छूट दो प्रतिशत से ज्यादा हो सकती है। केंद्र सरकार ने सभी बिजली कंपनियों को सुझाव दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 5% तक की छूट देने पर विचार किया जाए। इसी प्रस्ताव के आधार पर राज्य पावर कॉरपोरेशन ने बिजली दरों की सुनवाई के दौरान इसे आगे बढ़ाया है और इस पर सभी बिजली कंपनियों से जवाब मांगा है।