‘सब अच्छा है’, अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक का अपर्णा से नहीं होगा तलाक; अभी-अभी आया ताजा अपडेट

Prateek Aparna Yadav Divorce Case Update: प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच सुलह हो गई है। इस बात की पुष्टि खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया के जरिए की है। प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा यादव के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ''सब अच्छा है। वो चैंपियन होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं। हम चैंपियंस का परिवार हैं।''