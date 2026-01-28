‘सब अच्छा है’, अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक का अपर्णा से नहीं होगा तलाक; अभी-अभी आया ताजा अपडेट

अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक का अपर्णा से नहीं होगा तलाक। फोटो सोर्स- इंस्टाग्राम
Prateek Aparna Yadav Divorce Case Update: प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच सुलह हो गई है। इस बात की पुष्टि खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया के जरिए की है। प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा यादव के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ''सब अच्छा है। वो चैंपियन होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं। हम चैंपियंस का परिवार हैं।''
इसके साथ ही प्रतीक यादव ने 28 जनवरी, बुधवार दोपहर को अपर्णा के साथ तस्वीर साझा करने के अलावा तलाक से जुड़ी अपनी पिछली दो सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दीं। उनके इस कदम के बाद यह साफ हो गया है कि दोनों के बीच चल रहा विवाद अब खत्म हो चुका है और रिश्ते में सुलह हो गई है।
बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के वैवाहिक जीवन को लेकर प्रतीक का बड़ा बयान सामने आया था। प्रतीक यादव ने संकेत दिए कि वह अपर्णा यादव से तलाक लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @iamprateekyadav से एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा था कि वह जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। पोस्ट में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने उनके पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाया है और इससे उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई है।
इस पूरे मामले को लेकर अब स्थिति साफ है कि दोनों के बीच चल रहा विवाद अब खत्म हो चुका है और रिश्ते में सुलह हो गई है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग