UGC के खिलाफ करणी सेना का उग्र प्रदर्शन, लखनऊ में कपड़े उतारकर किया विरोध

UGC कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरा लखनऊ
Karni Sena Violent Protest against UGC Act 2026: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) के नए नियमों के विरोध में लखनऊ में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े फाड़ दिए और अर्धनग्न होकर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार की नीतियों ने उन्हें अपमानित कर दिया है और 'सरकार ने हमें नंगा कर दिया है।'
करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक UGC अपने नए नियमों को वापस नहीं लेता, तब तक वे कपड़े नहीं पहनेंगे। यह प्रदर्शन लखनऊ के परिवर्तन चौक पर शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शन के बाद करणी सेना के लोग विधानसभा की ओर कूच करने लगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें वहीं रोक दिया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर “UCC लाओ, UGC हटाओ” जैसे नारे लिखे हुए थे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने देश को 525 यूनिवर्सिटियां दान में दी हैं, लेकिन आज सरकार ने उन्हें अपमानित कर दिया है।
UGC के नए नियमों के खिलाफ सिर्फ करणी सेना ही नहीं, बल्कि लखनऊ विश्वविद्यालय और शहर के कई अन्य कॉलेजों के छात्र भी सड़कों पर उतर आए। LU कैंपस के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद छात्र गेट नंबर-1 से सड़क पर निकले और नारेबाजी की।
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि UGC के जरिए जनरल कैटेगरी के छात्रों को सीधे अपराधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह नियम छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
एक अन्य छात्र ने कहा कि यह कानून छात्रों के बीच दोस्ती और भाईचारे को तोड़ने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज UGC के खिलाफ हर जाति और वर्ग का छात्र सड़कों पर है। सभी एकजुट होकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही UGC के नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल लखनऊ में हालात शांत हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है।
