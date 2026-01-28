UGC के खिलाफ करणी सेना का उग्र प्रदर्शन, लखनऊ में कपड़े उतारकर किया विरोध

Karni Sena Violent Protest against UGC Act 2026: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) के नए नियमों के विरोध में लखनऊ में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े फाड़ दिए और अर्धनग्न होकर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार की नीतियों ने उन्हें अपमानित कर दिया है और 'सरकार ने हमें नंगा कर दिया है।'