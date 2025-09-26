सरकार का दीवाली तोहफा, 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर, आधार E-KYC जरूरी

मुफ्त सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। जिन लाभार्थियों का आधार अभी सत्यापित नहीं है, उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उसके बाद आधार-बैंक खाते की लिंकिंग न होने पर वे योजना से वंचित रह जाएंगे। प्रदेश में कुल 1 करोड़ 85 लाख 95 हजार 736 उज्ज्वला लाभार्थी हैं, लेकिन इनमें से केवल 1 करोड़ 8 लाख 29 हजार का ही आधार बैंक खाते से लिंक और प्रमाणित है। पिछले वर्ष आधार लिंकिंग की कमी के कारण करीब 97 लाख महिलाएं इस सुविधा से महरूम रह गई थीं।