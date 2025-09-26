बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज… आंसू गैस के गोले दागे

इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद नामूसे-रिसालत के मुद्दे पर इस्लामिया ग्राउंड से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च का आह्वान किया था। उनके ऐलान के बाद शहरभर से मुस्लिम समाज के लोग नमाज-ए-जुमा के बाद इकट्ठा हुए। एहतियातन पुलिस-प्रशासन ने शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, जिसके तहत पांच एडिशनल एसपी और 13 सीओ के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी के 4700 जवानों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन भी लगाए गए।