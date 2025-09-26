नाच रहे थे बराती… सजा था मंडप, स्टेज पर पहुंची दुल्हन, प्रेमी को देख बोली मुझसे शादी करोगे और फिर…

इसी बीच शादी के मंडप में मौजूद बहन के देवर के शिवांश के पास मोहिनी(दुल्हन) पहुंची और बोली मुझसे शादी करोगे। शिवांश ने हामी भरी और दूल्हे के सामने ही शिवांश ने दुल्हन मोहिनी की मांग में सिंदूर भर दिया। इस तरह से दूल्हे के सामने ही दुल्हन की मांग किसी अन्य युवक के हाथों भरते देख बारातियों ने हंगामा मचा दिया। इस घटना के बाद बारातियों ने हंगामा शुरू कर दिया और तोड़फोड़ की धमकी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को चौकी ले आई।