पत्नी पति से मांग रही थी तलाक और पैसे, नहीं दिए तो काट लिया कान

कानपुर के रहने वाले अमित सोनकर ने बताया कि उनकी पत्नी सारिका कान को दांतो से काट लिया है। अमित का कहना है कि जब पत्नी सारिका ने हमला किया तो वह सोफे पर सो रहे थे। जब अमित ने अपना बचाव करने की कोशिश की तो उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया। अमित ने यह भी इल्जाम लगाया है कि सारिका ने उनपर किसी जानलेवा हथियार से भी हमला करने की कोशिश की थी।