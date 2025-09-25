पत्नी पति से मांग रही थी तलाक और पैसे, नहीं दिए तो काट लिया कान

कानपुर : यूपी के कानपुर में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां एक पत्नी ने अपने ही पति का कान नोंच डाला। पत्नी ने पति पर हमला सोते वक्त किया, जब पति अचानक उठा तो पत्नी ने उसके ऊपर डंडे से हमला कर दिया। बताया जा रहा दोनों कि 8 साल पहले लव मैरिज हुई है। अब महिला पति से तलाक मांग रही है।
कानपुर के रहने वाले अमित सोनकर ने बताया कि उनकी पत्नी सारिका कान को दांतो से काट लिया है। अमित का कहना है कि जब पत्नी सारिका ने हमला किया तो वह सोफे पर सो रहे थे। जब अमित ने अपना बचाव करने की कोशिश की तो उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया। अमित ने यह भी इल्जाम लगाया है कि सारिका ने उनपर किसी जानलेवा हथियार से भी हमला करने की कोशिश की थी।
पत्नी सारिका तलाक लेना चाहती है, वह लगातार तलाक के लिए दबाव बना रही थी की जैसे ही उसे घर और पैसे मिल जाएंगे वह उसे छोड़ देगी। पति और पत्नी ने पहले से ही तलाक के लिए कोर्ट में केस फाइल कर रखा है।
अमित ने बताया कि सारिका उनके साथ नहीं रहना चाहती है। वह उनपर दबाव बना रही है की उसे तलाक चाइये उसके साथ वह घर और पैसे भी मांग रही है। अमित ने बताया की वह गरीब है और सब्जियां बेचते है, वे इतने पैसे कहा से देंगे।
अमित और सारिका ने 8 साल पहले लव मैरिज की थी। आज के दिन दोनों तलाक चाहते है। कोर्ट में उनका तलाक का केस अभी पेंडिंग पड़ा है। पुलिस ने बताया कि अमित की शिकायत पर सारिका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सारिका ने भी अमित के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।