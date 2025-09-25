Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मेरठ

मेरठ एसिड अटैक केस : मुठभेड़ में आरोपी महेंद्र गिरफ्तार, बात नहीं करने पर कराया हमला

यूपी के मेरठ में एक युवक ने नाबालिग को पैसे का लालच देकर अपनी प्रेमिका पर तेजाब से हमला करवा दिया। हमले में प्रेमिका बुरी तरह से झुलस गई थी।

मेरठ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 25, 2025

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, PC- IANS

मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक युवक ने पूर्व प्रेमिका के बात नहीं करने पर उस पर तेजाब से हमला करवा दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात नाबालिग व्यक्ति ने युवती पर तेजाब से हमला कर दिया, जिसमें उसका हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पता चला कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने एक नाबालिग को पैसों का लालच दिया था।

नाबालिग ने दी मुख्य आरोपी की जानकारी

सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए चार टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेजाब फेंकने वाले नाबालिग की पहचान की और उसे हिरासत में लिया। उसने पूछताछ में पूरे मामले की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इसके बाद मुख्य आरोपी महेंद्र प्रजापति की तलाश शुरू की गई और पूरे इलाके में घेराबंदी कर जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस को महेंद्र के पुलिया के पास होने की सूचना मिली। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो वह बाइक पर वहां से भागने लगा, लेकिन अचानक बाइक के फिसलने से वह गिर गया।

महेंद्र ने पुलिस को पास आते देख गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली पैर में लगने से वह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार किया गया।

दो हजार का लालच देकर करवाया था हमला

उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से एक तमंचा, दो कारतूस, और एक बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में महेंद्र ने बताया कि वह और पीड़िता एक-दूसरे से प्यार करते थे। युवती ने उससे बात करनी बंद कर दी थी। कई बार फोन करने पर भी वह कोई जवाब नहीं देती थी, जिससे नाराज होकर उसने एक नाबालिग को दो हजार रुपए का लालच देकर वारदात को अंजाम दिया।

ये भी पढ़ें

‘आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, मेरी लाश भारत मत लाना’ सांसद चंद्रशेखर पर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी की धमकी
बिजनोर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 01:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ एसिड अटैक केस : मुठभेड़ में आरोपी महेंद्र गिरफ्तार, बात नहीं करने पर कराया हमला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.