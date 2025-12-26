26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

जिस सीट ने मंत्री बनाया, उसी को श्रापित कहने पर बवाल, दिनेश खटीक की बढ़ीं मुश्किलें

योगी सरकार में जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर विधानसभा सीट को श्रापित बताते हुए 2027 में यहां से चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने द्रौपदी के श्राप का जिक्र किया और क्षेत्र में विकास न होने की बात कही।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Dec 26, 2025

दिनेश खटीक का हस्तिनापुर सीट छोड़ने का ऐलान

दिनेश खटीक का हस्तिनापुर सीट छोड़ने का ऐलान Source- X

UP Politics: यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से ही यूपी में कई मुद्दो को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। वहीं अब एक नया मामला योगी एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद गरमा गया है। जिस सीट से मंत्री जी दो बार चुनाव जीत चुके हैं, उसी सीट को श्रापित बताते हुए, अब चुनाव नहीं लड़ने की बात कह रहे हैं। योगी सरकार में जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह हस्तिनापुर विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह घोषणा 25 दिसंबर 2025 को मेरठ के एक कार्यक्रम में की गई। दिनेश खटीक ने इस सीट को 'श्रापित' बताया और महाभारत काल की द्रौपदी के श्राप से जोड़ा। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

श्राप की बात क्यों बोले मंत्री?

दिनेश खटीक ने मंच से कहा कि हस्तिनापुर की भूमि पर द्रौपदी का श्राप है। पुराण और भागवत पढ़ने के बाद उनके मन में यह बात आई कि यहां से कोई दूसरी बार विधायक नहीं बन पाता। हालांकि, उन्होंने 2017 और 2022 में जीतकर यह मिथक तोड़ा। अब वे बोले, "मेरी अंतरात्मा कहती है कि तीसरी बार श्रापित भूमि से विधायक नहीं बनना।" उन्होंने क्षेत्र में 9 सालों में रोजगार और विकास न आने की भी शिकायत की। युवाओं को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है।

राजनीतिक सफर की झलक

दिनेश खटीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं। उनका परिवार भी संघ से जुड़ा है। BJP ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित नेतृत्व को मजबूत करने की रणनीति में उन्हें आगे बढ़ाया। 2017 में पहली बार हस्तिनापुर से विधायक बने और मंत्री भी। 2022 में फिर जीते, लेकिन कम अंतर से। उस समय उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफे की धमकी भी दी थी, जो भावनात्मक बताकर टाल दी गई। अब यह नया ऐलान उनकी राजनीतिक यात्रा में बदलाव का संकेत दे रहा है।

राजनीतिक जानकारों का क्या कहना?

यह घोषणा 2027 के विधानसभा चुनाव से दूर और पंचायत चुनाव से पहले आई है। राजनीतिक जानकार इसे सामान्य नहीं मानते। कुछ का मानना है कि यह वोट बैंक और सामाजिक समीकरणों से जुड़ा है। दिनेश खटीक ने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी, वहां से लड़ेंगे। लेकिन हस्तिनापुर छोड़ने की बात से नई रणनीति की चर्चा शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि यह बयान भाजपा के लिए भी चुनौती बन सकता है, क्योंकि हस्तिनापुर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है। दिनेश खटीक दलित चेहरे के रूप में महत्वपूर्ण हैं। अब देखना यह है कि पार्टी उनका अगला कदम क्या तय करती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 09:36 am

Published on:

26 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / जिस सीट ने मंत्री बनाया, उसी को श्रापित कहने पर बवाल, दिनेश खटीक की बढ़ीं मुश्किलें

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘द्रौपदी के श्राप’ से डरे BJP मंत्री? हस्तिनापुर से तीसरी बार चुनाव न लड़ने का दिनेश खटीक का ऐलान, जानें पूरा मामला

bjp minister dinesh khatik hastinapur seat draupadi curse statement meerut
मेरठ

तहखाना, सुरंग और पुलिस को चकमा: मेरठ में ड्रग तस्कर का ऐसा ठिकाना जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया

meerut drug smuggler house 100 meter secret tunnel police raid
मेरठ

मेरठ में 4 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पहले टीम को हड़काया फिर कैमरे से मुंह छिपाता दिखा

meerut inspector arrested taking 4 lakh bribe anti corruption video
मेरठ

रैपिड रेल में खुलेआम अश्लीलता का वीडियो वायरल, CCTV फुटेज लीक होने से सुरक्षा पर सवाल, मच गया बवाल

namo bharat rapid rail obscene video viral meerut delhi cctv privacy issue
मेरठ

नमो भारत में मर्यादा तार-तार! चलती ट्रेन में कपल करने लगे अश्लील काम, वीडियो हुआ वायरल

namo bharat Train
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.