जिस सीट ने मंत्री बनाया, उसी को श्रापित कहने पर बवाल, दिनेश खटीक की बढ़ीं मुश्किलें

UP Politics: यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से ही यूपी में कई मुद्दो को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। वहीं अब एक नया मामला योगी एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद गरमा गया है। जिस सीट से मंत्री जी दो बार चुनाव जीत चुके हैं, उसी सीट को श्रापित बताते हुए, अब चुनाव नहीं लड़ने की बात कह रहे हैं। योगी सरकार में जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह हस्तिनापुर विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह घोषणा 25 दिसंबर 2025 को मेरठ के एक कार्यक्रम में की गई। दिनेश खटीक ने इस सीट को 'श्रापित' बताया और महाभारत काल की द्रौपदी के श्राप से जोड़ा। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।