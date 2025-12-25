‘द्रौपदी के श्राप’ से डरे BJP मंत्री? हस्तिनापुर से तीसरी बार चुनाव न लड़ने का दिनेश खटीक का ऐलान, जानें पूरा मामला

BJP minister dinesh khatik statement meerut: उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय नई बहस छिड़ गई जब मेरठ में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक और राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर विधानसभा को ‘श्रापित सीट’ बताते हुए यहां से तीसरी बार चुनाव न लड़ने की बात कही। उनके इस बयान का 5 मिनट 30 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।