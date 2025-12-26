प्रेमी पर कमेंट से भड़का बवाल: कॉलेज गेट पर छात्रा को बेल्ट से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

कमेंट सुनते ही छात्र की प्रेमिका ने आपत्ति जताई। जिसके बाद दोनों छात्राओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि गुस्से में आई प्रेमिका ने अपनी बेल्ट निकालकर दूसरी छात्रा पर हमला कर दिया। कॉलेज के मुख्य गेट के पास हुई इस घटना में पीड़ित छात्रा जान बचाने के लिए भागती नजर आई। जबकि आरोपी छात्रा उसे दौड़ा-दौड़ा कर बेल्ट से मारती रही।