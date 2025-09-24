‘आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, मेरी लाश भारत मत लाना’ सांसद चंद्रशेखर पर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी की धमकी

Chandrasekhar VS Rohini Ghavari : उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर यौन शोषण और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता व पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने बुधवार सुबह X पर सुसाइड की धमकी दे दी। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि उनका जीवन बर्बाद हो चुका है और आज ही जहर खाकर चंद्रशेखर के नाम पर अलविदा कहेंगी। पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी लाश को भी भारत वापस न लाया जाए, क्योंकि किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की।