‘आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, मेरी लाश भारत मत लाना’ सांसद चंद्रशेखर पर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी की धमकी

Chandrasekhar VS Rohini Ghavari : उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर यौन शोषण और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता व पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने बुधवार सुबह X पर सुसाइड की धमकी दे दी। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि उनका जीवन बर्बाद हो चुका है और आज ही जहर खाकर चंद्रशेखर के नाम पर अलविदा कहेंगी। पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी लाश को भी भारत वापस न लाया जाए, क्योंकि किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की।
यह मामला जून 2025 से सुर्खियों में है, जब रोहिणी ने दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी पोस्ट्स ने राजनीतिक विवाद को हवा दे दी है। एक ओर रोहिणी न्याय की गुहार लगा रही हैं, वहीं भीम आर्मी ने इसे साजिश करार दिया है। फिलहाल, सुसाइड थ्रेट के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि रोहिणी ने जहर खा लिया है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बुधवार सुबह रोहिणी ने X पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की फैमिली फोटो लगी थी। उन्होंने लिखा: 'यह फोटो पहले क्यों नहीं डाले मेरा जीवन बर्बाद कर के खुशियां मना रहा है आज ही तेरे नाम पर ज़हर खाऊंगी तूने मुझे खत्म कर दिया! रोहिणी घावरी ने प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा। मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना किसी ने नहीं सुनी मेरी सब अपराधी का साथ देते रहे। तुम सब को मेरा अंतिम अलविदा।' यह पोस्ट अब तक 5,000 से ज्यादा लाइक्स और 800 से अधिक रिप्लाई बटोर चुकी है।
रोहिणी ने इससे पहले भी कई पोस्ट्स में चंद्रशेखर पर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर का व्यवहार बदल गया और भाजपा उन्हें बचा रही है।
सुसाइड थ्रेट के बाद X पर RohiniGhavari और JusticeForRohini ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि रोहिणी ने स्विट्जरलैंड में जहर खा लिया है। हालांकि, ये दावे अनौपचारिक हैं और पुलिस या मेडिकल कन्फर्मेशन का इंतजार है।
डॉ. रोहिणी घावरी (उम्र करीब 30 वर्ष) मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं और वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। वे स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं और जनपावर वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर हैं, जो दलित उत्थान पर काम करती है। 2019 में मध्य प्रदेश सरकार से 1 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप पाने वाली रोहिणी ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में 'जय श्री राम' के उद्घोष के साथ भारत का प्रतिनिधित्व कर सुर्खियां बटोरीं।
उनके अनुसार, 2020 में चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हुई, जो 2021 से रिश्ते में बदल गई। NCW को दी शिकायत में रोहिणी ने कहा: चंद्रशेखर ने शादी का झांसा देकर भावनात्मक और शारीरिक शोषण किया, अपनी शादीशुदा स्थिति छिपाई, राजनीतिक अभियानों में उनका इस्तेमाल किया। 2024 चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 'कॉन्ट्रैक्ट मैरिज' का प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध करने पर निजी तस्वीरें-वीडियो लीक करने की धमकी दी। रोहिणी ने दावा किया कि इस कारण वे अवसाद में चली गईं और दो बार सुसाइड की कोशिश की। उन्होंने दिल्ली पुलिस, NCW, पीएमओ और गृह मंत्रालय को पत्र लिखे हैं।
चंद्रशेखर आजाद ने आरोपों पर अब तक सार्वजनिक बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि वे कोर्ट में ही जवाब देंगे। भीम आर्मी ने इसे 'राजनीतिक साजिश' बताया, दावा किया कि रोहिणी भाजपा से जुड़ी हैं और चुनावी हार का बदला ले रही हैं।
दिल्ली पुलिस ने जून में शिकायत दर्ज की, लेकिन अब तक FIR नहीं हुई। रोहिणी ने कहा: "यह लाखों महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई है।" सोशल मीडिया पर बहस तेज है – एक तरफ न्याय की मांग, दूसरी तरफ साजिश के आरोप। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है।