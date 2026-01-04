बीमारों पर बीमा, मौत के बाद रकम हड़पने का खेल: फर्जी इंश्योरेंस गैंग का भंडाफोड़, पति-पत्नी गिरफ्तार

Fake insurance gang Bijnor: बिजनौर शहर कोतवाली पुलिस ने फर्जी बीमा कराकर बीमा राशि हड़पने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके सरगना नवाब अली और उसकी पत्नी रुखशी अंजुम को गिरफ्तार किया है। दोनों पति-पत्नी पर आरोप है कि वे योजनाबद्ध तरीके से बीमार लोगों का बीमा कराकर उनकी मृत्यु के बाद बीमा की रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।