गन्ना डालकर लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या, सीने-पीठ में मारी गोली; दो दिन बाद थी सगाई

Bijnor Crime News:उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। थाना क्षेत्र के गांव हल्दुआ माफी में 28 वर्षीय युवक राहुल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह उसका शव गांव से पहले एक आम के बाग में पड़ा मिला। राहुल गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना डालकर अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।