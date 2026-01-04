4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

गन्ना डालकर लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या, सीने-पीठ में मारी गोली; दो दिन बाद थी सगाई

Bijnor News: बिजनौर के हल्दुआ माफी गांव में गन्ना डालकर लौट रहे 28 वर्षीय युवक राहुल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आम के बाग में मिले शव के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जबकि दो दिन बाद होने वाली सगाई से पहले परिवार में मातम पसरा है।

3 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Jan 04, 2026

bijnor sugarcane farmer shot dead engagement

गन्ना डालकर लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या..

Bijnor Crime News:उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। थाना क्षेत्र के गांव हल्दुआ माफी में 28 वर्षीय युवक राहुल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह उसका शव गांव से पहले एक आम के बाग में पड़ा मिला। राहुल गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना डालकर अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

सड़क पर ट्रैक्टर, बाग में मिला शव

घटनास्थल की स्थिति ने हत्या की साजिश की ओर इशारा किया है। राहुल का ट्रैक्टर सड़क किनारे बंद हालत में खड़ा मिला, जबकि उसका शव ट्रैक्टर से करीब 20 से 25 मीटर दूर आम के बाग में पड़ा था। शव के पास ही उसका मोबाइल फोन भी मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई और हमलावर ने राहुल को जानबूझकर सुनसान जगह की ओर खदेड़ा।

पहले ट्रैक्टर की लाइट तोड़ी, फिर चलाई गोली

ग्रामीणों और पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, हत्यारे ने पहले राहुल के ट्रैक्टर की लाइट तोड़ी। इसके बाद जैसे ही राहुल ट्रैक्टर से नीचे उतरा, उसके सीने में गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद राहुल जान बचाने के लिए आम के बाग की ओर भागा, लेकिन हमलावर ने पीछे से उसकी पीठ में दूसरी गोली दाग दी। गोली लगते ही राहुल मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

खेत के काम की बात कहकर घर से निकला था राहुल

मृतक के पिता सतपाल सिंह ने बताया कि राहुल सुबह घर से पशुओं को चारा डालने और नहलाने की बात कहकर निकला था। उसने कहा था कि वह जल्दी गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना डालकर लौट आएगा और फिर परिवार के साथ अन्य काम करेगा। लेकिन करीब साढ़े दस बजे गांव के कुछ लोगों ने सूचना दी कि राहुल आम के बाग में पड़ा हुआ है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो राहुल मृत अवस्था में मिला।

छह जनवरी को आनी थी रिश्ता तय करने की तारीख

राहुल की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। पिता सतपाल सिंह के अनुसार, आगामी छह जनवरी को मुरादाबाद से लड़की वाले राहुल का रिश्ता तय करने के लिए आने वाले थे। घर में शादी की तैयारियों की चर्चा चल रही थी, लेकिन इस वारदात ने खुशियों को मातम में बदल दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है।

आला अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही एसपी अभिषेक झा, एएसपी पूर्वी एके श्रीवास्तव, सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों से भी बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी जुटाई।

परिचित पर हत्या की आशंका, कॉल डिटेल खंगाली जा रही

पुलिस को शक है कि हत्या करने वाला कोई परिचित हो सकता है, जिसे राहुल की दिनचर्या और रास्ते की जानकारी थी। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शक के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और मोबाइल कॉल डिटेल भी निकलवाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

गांव में दहशत, परिजन बोले- कोई दुश्मनी नहीं थी

घटना के बाद हल्दुआ माफी गांव में दहशत का माहौल है। मृतक के पिता और परिजनों का कहना है कि राहुल की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में हत्या के पीछे की वजह क्या है, यह सवाल बना हुआ है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 07:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / गन्ना डालकर लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या, सीने-पीठ में मारी गोली; दो दिन बाद थी सगाई

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Bijnor News: बिजनौर में शिव मंदिर में तोड़फोड़, नशे में युवक ने खंडित की मूर्तियां, आरोपी गिरफ्तार

बिजनौर के धामपुर में शिव मंदिर में तोड़फोड़ से मचा बवाल, आरोपी गिरफ्तार, गांव में तनाव के बाद शांति (Source: Police Media Cell)
बिजनोर

कपड़े खरीद रही लड़की की गर्दन पर नकाबपोश ने रखा चाकू, बोला- 1 लाख रुपए और बाइक दो

बिजनोर

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बिजनौर में अलर्ट, 119 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा; 84 हजार से अधिक छात्र देंगे एग्जाम

bijnor up board exam 119 centers 2026
बिजनोर

कानों में ईयरफोन, आंखों पर कोहरा… रेलवे ट्रैक पार करता रहा युवक और पल भर में बुझ गई जिंदगी

bijnor earphone railway track accident youth killed by train
बिजनोर

मोबाइल पर बात करने का ड्रामा और 24 सेकेंड में उड़ गई बाइक; सुरक्षा पर उठे सवाल

bijnor bike theft cctv video 24 seconds mobile call trick
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.