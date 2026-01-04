गन्ना डालकर लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या, सीने-पीठ में मारी गोली; दो दिन बाद थी सगाई

गन्ना डालकर लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या..
Bijnor Crime News:उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। थाना क्षेत्र के गांव हल्दुआ माफी में 28 वर्षीय युवक राहुल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह उसका शव गांव से पहले एक आम के बाग में पड़ा मिला। राहुल गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना डालकर अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
घटनास्थल की स्थिति ने हत्या की साजिश की ओर इशारा किया है। राहुल का ट्रैक्टर सड़क किनारे बंद हालत में खड़ा मिला, जबकि उसका शव ट्रैक्टर से करीब 20 से 25 मीटर दूर आम के बाग में पड़ा था। शव के पास ही उसका मोबाइल फोन भी मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई और हमलावर ने राहुल को जानबूझकर सुनसान जगह की ओर खदेड़ा।
ग्रामीणों और पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, हत्यारे ने पहले राहुल के ट्रैक्टर की लाइट तोड़ी। इसके बाद जैसे ही राहुल ट्रैक्टर से नीचे उतरा, उसके सीने में गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद राहुल जान बचाने के लिए आम के बाग की ओर भागा, लेकिन हमलावर ने पीछे से उसकी पीठ में दूसरी गोली दाग दी। गोली लगते ही राहुल मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
मृतक के पिता सतपाल सिंह ने बताया कि राहुल सुबह घर से पशुओं को चारा डालने और नहलाने की बात कहकर निकला था। उसने कहा था कि वह जल्दी गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना डालकर लौट आएगा और फिर परिवार के साथ अन्य काम करेगा। लेकिन करीब साढ़े दस बजे गांव के कुछ लोगों ने सूचना दी कि राहुल आम के बाग में पड़ा हुआ है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो राहुल मृत अवस्था में मिला।
राहुल की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। पिता सतपाल सिंह के अनुसार, आगामी छह जनवरी को मुरादाबाद से लड़की वाले राहुल का रिश्ता तय करने के लिए आने वाले थे। घर में शादी की तैयारियों की चर्चा चल रही थी, लेकिन इस वारदात ने खुशियों को मातम में बदल दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है।
घटना की सूचना मिलते ही एसपी अभिषेक झा, एएसपी पूर्वी एके श्रीवास्तव, सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों से भी बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी जुटाई।
पुलिस को शक है कि हत्या करने वाला कोई परिचित हो सकता है, जिसे राहुल की दिनचर्या और रास्ते की जानकारी थी। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शक के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और मोबाइल कॉल डिटेल भी निकलवाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
घटना के बाद हल्दुआ माफी गांव में दहशत का माहौल है। मृतक के पिता और परिजनों का कहना है कि राहुल की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में हत्या के पीछे की वजह क्या है, यह सवाल बना हुआ है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग