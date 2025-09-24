Patrika LogoSwitch to English

लखीमपुर खेरी

Lakhimpur Viral Video : मनचले ने छात्रा को सड़क पर दौड़ाया, लाइब्रेरी के अंदर की घुसकर छेड़छाड़

लखीमपुर-खीरी में एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहां एक शोहदे ने सड़क पर एक युवती को दौड़ा लिया। युवती ने दौड़कर लाइब्रेरी में जाकर अपनी इज्जत बचाई।

लखीमपुर खेरी

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 24, 2025

छात्रा ने लाइब्रेरी में घुसकर बचाई जान, PC- X

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र में लाइब्रेरी जा रही एक छात्रा का पीछा करने वाला मनचला लाइब्रेरी के अंदर घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। डर के मारे छात्रा ने चिल्लाते हुए रिसेप्शन पर शरण ली और खुद को बचाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोगों में भारी आक्रोश है, और कई इसे लव जिहाद का प्रयास बता रहे हैं।

घटना मंगलवार दोपहर सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्रा लाइब्रेरी की ओर पैदल जा रही है। उसके पीछे-पीछे आरोपी अमन उर्फ शहबाज नाम का युवक आ रहा है। जैसे ही छात्रा लाइब्रेरी के गेट पर पहुंची, आरोपी ने मौका देखते हुए उसे दबोचने की कोशिश की। छात्रा ने जोर-जोर से चिल्लाया और भागकर लाइब्रेरी के अंदर रिसेप्शन पर पहुंच गई।

आरोपी ने हार न मानी और लाइब्रेरी के अंदर घुस गया। वहां स्टाफ को झूठा बोलकर खुद को छात्रा का 'दोस्त' बताया, लेकिन छात्रा ने साफ इनकार किया और कहा कि उसने आरोपी को आज तक देखा तक नहीं। लाइब्रेरी संचालक ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को बाहर निकाला। वीडियो में आरोपी का असली नाम 'शहबाज' और छद्म नाम 'अमन' होने का जिक्र भी हो रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं।

योगी सरकार का बड़ा फैसला, इस बार 6 महीने पहले मिलेगी छात्रवृत्ति, इस डेट को सीएम करेंगे जारी
लखनऊ
image

आरोपी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। छात्रा के परिजनों की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अमन उर्फ शहबाज के खिलाफ IPC की धारा 354 (महिलाओं पर हमला), 504 (अपमानजनक शब्द) और 506 (धमकी) समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पूछताछ जारी है।

सीओ सिटी लखीमपुर (अंडर ट्रेनी आईपीएस) विवेक तिवारी ने बताया, "सदर कोतवाली क्षेत्र में एक लड़की लाइब्रेरी जा रही थी, जिसका पीछा एक युवक ने किया और छेड़छाड़ की कोशिश की। परिजनों की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस सतर्क है।"

सोशल मीडिया पर उबाल, लव जिहाद के आरोप

वीडियो वायरल होने के बाद X (पूर्व ट्विटर) पर #LakhimpurKheri ट्रेंड कर रहा है। हजारों यूजर्स ने इसे लव जिहाद का हिस्सा बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस को टैग किया। एक पोस्ट में कहा गया, 'शाहबाज उर्फ अमन ने हिंदू छात्रा को दबोचने की कोशिश की, लाइब्रेरी स्टाफ ने बचाया। ऐसे अपराधियों का सड़क पर ही फैसला होना चाहिए।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'डरे हुए मुसलमान लड़कों ने हिंदू बेटियों का पढ़ना-लिखना दूभर कर रखा है।' पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहें न फैलाएं और जांच पर भरोसा रखें।

आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान, ‘सपा सरकार बनने पर फर्जी केस वापस लेंगे’
लखनऊ
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने दी बधाई।

