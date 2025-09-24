Lakhimpur Viral Video : मनचले ने छात्रा को सड़क पर दौड़ाया, लाइब्रेरी के अंदर की घुसकर छेड़छाड़

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र में लाइब्रेरी जा रही एक छात्रा का पीछा करने वाला मनचला लाइब्रेरी के अंदर घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। डर के मारे छात्रा ने चिल्लाते हुए रिसेप्शन पर शरण ली और खुद को बचाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोगों में भारी आक्रोश है, और कई इसे लव जिहाद का प्रयास बता रहे हैं।