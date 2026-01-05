हैलो- टारगेट निकल चुका है…खत्म कर दो, फोन कटते ही तड़-तड़ और जमीन पर गिर गया भाई

राहुल की फाइल फोटो।
बिजनौर में पारिवारिक रंजिश ने खौफनाक मोड़ ले लिया। एक युवक ने अपने ही सगे बड़े भाई की हत्या सुपारी देकर करा दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी छोटा भाई परिवार में कथित उपेक्षा और आपसी विवादों से नाराज था। हत्या के लिए शूटरों को चार लाख रुपये देने का सौदा तय हुआ था, जिसमें दो हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए थे।
पुलिस के अनुसार, स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव हल्दुआ माफी निवासी राहुल (26) पुत्र सतपाल रविवार सुबह करीब 10:15 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली में गन्ना क्रय केंद्र पर डालकर लौट रहे थे। गांव के पास ही बाइक सवार दो हमलावरों ने राहुल पर फायरिंग कर दी। एक गोली उनके सीने में और दूसरी पीठ में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए।
पुलिस ने पिता सतपाल की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, जिसे बाद में हत्या की धारा में बदला गया। शुरुआती जांच और पारिवारिक पृष्ठभूमि खंगालने के बाद पुलिस ने मृतक के छोटे भाई दुष्यंत (25) को हिरासत में लिया। पूछताछ में हत्या की साजिश का खुलासा हुआ।
पुलिस ने बताया कि दुष्यंत पिछले कुछ समय से हरिद्वार में रहकर अपनी दो कारें चलाता था। वहीं उसकी मुलाकात अमजद और विनीत उर्फ बटलर से हुई, जो टैक्सी चलाते थे। यहीं राहुल की हत्या की सुपारी चार लाख रुपये में तय की गई। योजना के तहत शनिवार को दुष्यंत गांव आया और रविवार सुबह शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया।
घटना के करीब छह घंटे बाद नगीना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों शूटर विनीत उर्फ बटलर (32) और मोहम्मद अमजद (23) को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में दोनों के पैरों में गोली लगी। उनके कब्जे से दो तमंचे और एक बाइक बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी वारदात के बाद उत्तराखंड की ओर भागने की फिराक में थे।
जांच में यह भी सामने आया है कि विनीत उर्फ बटलर का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरी साजिश का खुलासा किया।
पुलिस के मुताबिक, दोनों भाइयों के बीच पुराना विवाद चला आ रहा था। तीन महीने पहले राहुल ने दुष्यंत पर हमला किया था और एक महीने पहले जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
