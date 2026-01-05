हैलो- टारगेट निकल चुका है…खत्म कर दो, फोन कटते ही तड़-तड़ और जमीन पर गिर गया भाई

पुलिस के अनुसार, स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव हल्दुआ माफी निवासी राहुल (26) पुत्र सतपाल रविवार सुबह करीब 10:15 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली में गन्ना क्रय केंद्र पर डालकर लौट रहे थे। गांव के पास ही बाइक सवार दो हमलावरों ने राहुल पर फायरिंग कर दी। एक गोली उनके सीने में और दूसरी पीठ में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए।