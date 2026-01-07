मासूम की हिम्मत बनी इंसाफ की ताकत: बिजनौर पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी को 5 साल की जेल और जुर्माना

Bijnor News Today Hindi: यूपी के बिजनौर की विशेष पॉक्सो अदालत ने सात वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अहम और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराधों पर न्यायपालिका के कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।