यूपी की सेहत और विकास को मिली जीएसटी दरों में राहत की बूस्टर डोज, 30 हजार करोड़ का फायदा तय

जुलाई 2025 में यूपी का जीएसटी कलेक्शन 9760 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष जुलाई के मुकाबले 7% ज्यादा है। अगस्त 2025 में यह कलेक्शन 9086 करोड़ पहुंचा, जो पिछले साल से 10% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी 1.12 लाख करोड़ रुपये के साथ देश के सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह करने वाले राज्यों में छठे स्थान पर रहा। हालांकि, शुरू में 3000–4000 करोड़ रुपये के अल्पकालिक प्रभाव की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मांग बढ़ने और अनुपालन बेहतर होने से यह गैप घट जाएगा।