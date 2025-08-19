Heavy Rain Alert: 21 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज, लखनऊ समेत 50 जिलों में भारी बारिश के आसार

एक से 14 अगस्त के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। हालांकि पिछले चार दिनों से बारिश पूरी तरह थम गई है और तेज धूप के कारण तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो गई है। सोमवार को राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री के आसपास पहुंच गया, जिससे रात में भी उमस कम नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है।