Rain Alert: भारी बारिश का अलर्ट: यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले घंटों में मौसम बिगड़ने के आसार

Rain Warning: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले कुछ घंटों और 24 घंटों के भीतर मध्यम से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर बने रहने और अनावश्यक रूप से यात्रा न करने की सलाह दी गई है।
आईएमडी लखनऊ केंद्र ने सोमवार दोपहर लगातार दो सीएपी (Common Alerting Protocol) अलर्ट जारी करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई।
पहला अलर्ट – अगले 3 घंटे
समय: 11 अगस्त 2025, दोपहर 2:48 बजे जारी
इन जिलों में अगले 3 घंटे में कुछ स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश होने की चेतावनी दी गई है।
दूसरा अलर्ट – अगले 3 घंटे
समय: 11 अगस्त 2025, दोपहर 2:43 बजे जारी
इन जिलों में भी अगले 3 घंटे में मध्यम से तीव्र बारिश की संभावना जताई गई है।
आईएमडी देहरादून ने उत्तराखंड के लिए दो अलग-अलग चेतावनियां जारी की हैं।
पहला अलर्ट – अगले 2 घंटे
दूसरा अलर्ट – अगले 24 घंटे
दिनांक: 11 अगस्त 2025
अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना वाले जिले:
आईएमडी ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने और तीव्र से बहुत तीव्र वर्षा की संभावना है।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि इन जिलों में तेज बारिश से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं:
भारी बारिश के चलते गंगा, घाघरा, शारदा, गोमती, यमुना और उनके सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में हो रही तेज बारिश मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा सकती है।