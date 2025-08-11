Rain Alert: भारी बारिश का अलर्ट: यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले घंटों में मौसम बिगड़ने के आसार

Rain Warning: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले कुछ घंटों और 24 घंटों के भीतर मध्यम से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर बने रहने और अनावश्यक रूप से यात्रा न करने की सलाह दी गई है।