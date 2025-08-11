11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

Rain Alert: भारी बारिश का अलर्ट: यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले घंटों में मौसम बिगड़ने के आसार

Heavy Rain Alert:  भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले घंटों और 24 घंटों के भीतर मध्यम से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 11, 2025

Heavy Rain Alert for Uttar Pradesh & Uttarakhand फोटो सोर्स : Social Media
Heavy Rain Alert for Uttar Pradesh &amp; Uttarakhand फोटो सोर्स : Social Media

Rain Warning: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले कुछ घंटों और 24 घंटों के भीतर मध्यम से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर बने रहने और अनावश्यक रूप से यात्रा न करने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश में दो अलग-अलग अलर्ट जारी

आईएमडी लखनऊ केंद्र ने सोमवार दोपहर लगातार दो सीएपी (Common Alerting Protocol) अलर्ट जारी करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain in UP: फिर बरसेंगे बादल: 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान
लखनऊ
बाढ़ और जलभराव से धान, तिल, ज्वार, बाजरा और सब्जियों को भारी नुकसान फोटो सोर्स : Patrika

पहला अलर्ट – अगले 3 घंटे
समय: 11 अगस्त 2025, दोपहर 2:48 बजे जारी

इन जिलों में मध्यम से तीव्र बारिश की संभावना

  • अंबेडकर नगर
  • अमेठी
  • अयोध्या
  • आज़मगढ़
  • बलिया
  • बस्ती
  • भदोही
  • चंदौली
  • देवरिया
  • ग़ाज़ीपुर
  • गोरखपुर
  • जौनपुर
  • कुशीनगर
  • महराजगंज
  • मऊ
  • मिर्ज़ापुर
  • प्रयागराज
  • सिद्धार्थनगर
  • सेंट कबीर नगर
  • सुल्तानपुर

इन जिलों में अगले 3 घंटे में कुछ स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश होने की चेतावनी दी गई है।

दूसरा अलर्ट – अगले 3 घंटे
समय: 11 अगस्त 2025, दोपहर 2:43 बजे जारी

इन जिलों में बारिश की संभावना

  • अमेठी
  • अयोध्या
  • बहराइच
  • बलरामपुर
  • बांदा
  • बाराबंकी
  • चित्रकूट
  • फतेहपुर
  • गोंडा
  • हमीरपुर
  • कानपुर नगर
  • कौशांबी
  • लखीमपुर खीरी
  • लखनऊ
  • प्रतापगढ़
  • रायबरेली
  • श्रावस्ती
  • सीतापुर
  • उन्नाव

इन जिलों में भी अगले 3 घंटे में मध्यम से तीव्र बारिश की संभावना जताई गई है।

उत्तराखंड में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी देहरादून ने उत्तराखंड के लिए दो अलग-अलग चेतावनियां जारी की हैं।

पहला अलर्ट – अगले 2 घंटे

  • समय: 11 अगस्त 2025, दोपहर 1:45 बजे जारी
  • देहरादून: कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश।
  • टिहरी गढ़वाल: अलग-अलग स्थानों पर तीव्र से बहुत तीव्र बारिश।

दूसरा अलर्ट – अगले 24 घंटे

दिनांक: 11 अगस्त 2025

अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना वाले जिले:

  • बागेश्वर
  • चंपावत
  • देहरादून
  • हरिद्वार
  • नैनीताल
  • पौड़ी
  • टिहरी
  • उधम सिंह नगर

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने और तीव्र से बहुत तीव्र वर्षा की संभावना है।

संभावित खतरे

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि इन जिलों में तेज बारिश से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं:

  • शहरी जलभराव और यातायात बाधित होना।
  • निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना।
  • भूस्खलन की आशंका, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में।
  • बिजली गिरने की घटनाओं में वृद्धि।
  • नदियों और नालों का जलस्तर अचानक बढ़ना।

प्रशासन की तैयारी

  • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
  • बचाव दल तैनात किए गए हैं।
  • नदी किनारे और निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।
  • बिजली गिरने से बचने के लिए खुले स्थानों से दूर रहने की अपील।
  • पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की चेतावनी।

लोगों के लिए सलाह

  • मौसम विभाग और प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे:
  • मौसम की अपडेट नियमित रूप से देखें।
  • पानी से भरे नालों और पुलों को पार करने से बचें।
  • मोबाइल पर आने वाले मौसम अलर्ट को गंभीरता से लें।
  • आपात स्थिति में 1070 (आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन) पर संपर्क करें।
  • बिजली के खंभों, पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहें।

नदियों का बढ़ सकता है जलस्तर

भारी बारिश के चलते गंगा, घाघरा, शारदा, गोमती, यमुना और उनके सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में हो रही तेज बारिश मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा सकती है।

ये भी पढ़ें

Monsoon Rain Alert UP: कभी थमे, कभी बरसे- उत्तर प्रदेश में मानसून का मूड बना अनदेखा सिरदर्द
लखनऊ
मानसून की मार: तेज बारिश से बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी फोटो सोर्स : Patrika

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

CSA Kanpur weather

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 05:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Rain Alert: भारी बारिश का अलर्ट: यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले घंटों में मौसम बिगड़ने के आसार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.