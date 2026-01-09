9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

लखनऊ

UP Diwas 2026 बनेगा वैश्विक पहचान का मंच, संस्कृति, विकास और गौरव का भव्य उत्सव

UP Diwas-2026 को इस बार प्रदेश की पहचान, सांस्कृतिक विरासत और विकास सामर्थ्य के वैश्विक प्रदर्शन के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य, देश और विदेश तक फैले आयोजनों के जरिए यूपी की शक्ति, प्रतिभा और गौरव को अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा।

Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 09, 2026

ओडीओपी, लोक-संगीत और जनउत्सव के रंगों से यूपी दिवस-2026 बनेगा स्मरणीय आयोजन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

ओडीओपी, लोक-संगीत और जनउत्सव के रंगों से यूपी दिवस-2026 बनेगा स्मरणीय आयोजन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Events: उत्तर प्रदेश की स्थापना की स्मृति में मनाया जाने वाला उत्तर प्रदेश दिवस–2026 इस बार केवल एक औपचारिक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि प्रदेश की पहचान, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक चेतना और विकास सामर्थ्य को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाला वैश्विक मंच बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि 24 से 26 जनवरी, 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय यह आयोजन जनभागीदारी, नवाचार, गरिमा और व्यापक प्रभाव के साथ आयोजित किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश की आत्मा और उसकी उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से सामने रखा जा सके।


मुख्यमंत्री ने यूपी दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के नागरिक आज देश ही नहीं, बल्कि विश्व के कोने-कोने में अपनी मेहनत, प्रतिभा और क्षमता से पहचान बना चुके हैं। ऐसे में यूपी दिवस का उद्देश्य केवल प्रदेश के भीतर उत्सव मनाना नहीं, बल्कि प्रवासी उत्तर प्रदेशवासियों को उनकी जड़ों से जोड़ना और प्रदेश की सकारात्मक छवि को वैश्विक स्तर पर सशक्त करना भी है। इसी दृष्टि से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जनपदों, देश के सभी राजभवनों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

राजभवनों और दूतावासों तक पहुंचेगा यूपी दिवस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी राजभवनों में यूपी दिवस आयोजन सुनिश्चित करने के लिए समन्वय स्थापित किया जाए। इन आयोजनों में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण प्रतिभाग करेंगे और वहां रह रहे प्रवासी यूपी वासियों से संवाद स्थापित करेंगे। यह संवाद न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव का माध्यम बनेगा, बल्कि प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों, निवेश संभावनाओं और नीतिगत सुधारों की जानकारी भी साझा करेगा। इसी तरह, विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से यूपी दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कला, निवेश अवसर और मानव संसाधन की वैश्विक पहचान को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यूपी दिवस को डायस्पोरा एंगेजमेंट का प्रभावी मंच बनाया जाए।

राजधानी लखनऊ में भव्य मुख्य समारोह

यूपी दिवस-2026 का मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित किया जाएगा। यह स्थल प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक है, जहां से यूपी दिवस का संदेश पूरे प्रदेश और देश-दुनिया तक पहुंचेगा। मुख्य समारोह में प्रदेश की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक उपलब्धियों को एकीकृत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आयोजन पूरी तरह गरिमामय, सुव्यवस्थित और उच्च गुणवत्ता के हों। मंच सज्जा से लेकर प्रस्तुतियों तक, हर पहलू में उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत और आधुनिक सोच का समावेश दिखना चाहिए।

हर जिले में आयोजन, स्थानीय प्रतिभा को मिलेगा मंच

यूपी दिवस-2026 को जन-जन का उत्सव बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जाएंगे। इन समारोहों में जिले की विकास यात्रा पर आधारित विशेष फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि आम नागरिक अपने जनपद में हुए विकास कार्यों को देख और समझ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर गांव-कस्बों की छिपी प्रतिभाओं को मंच देने का है। इसलिए जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर गायन, नृत्य, वादन और नाट्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। जनपद स्तर से चयनित प्रतिभाएं राजधानी तक पहुंचेगी, जिससे प्रदेश के कोने-कोने की सांस्कृतिक विविधता सामने आएगी।

‘यूपी गौरव’ सम्मान से होगी प्रतिभा का सम्मान

यूपी दिवस के अवसर पर प्रदेश की प्रतिभा और परिश्रम को सम्मानित करने की परंपरा को और मजबूत किया जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, माटी कला बोर्ड सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किए जाएंगे। उद्यमी, खिलाड़ी, महिलाएं, चिकित्सक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिक सम्मानित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान केवल उपलब्धियों की सराहना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनें।

ऐतिहासिक चेतना को जीवंत करेंगे नाट्य मंचन

यूपी दिवस-2026 में प्रदेश की ऐतिहासिक और वैचारिक विरासत को नाट्य मंचनों के माध्यम से जीवंत किया जाएगा। धरती आबा बिरसा मुंडा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होल्कर और वंदे मातरम्-आनंद मठ से जुड़े नाट्य मंचन प्रस्तुत किए जाएंगे। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आनंद मठ आधारित विशेष प्रस्तुति की जाएगी। इससे राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक गौरव को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा।

युवाओं की सक्रिय भागीदारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस में युवाओं और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं ‘वंदे मातरम्’ तथा ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ थीम पर नृत्य-नाटिकाएं प्रस्तुत करेंगे। इससे युवाओं में प्रदेश के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना और मजबूत होगी।

आधुनिक तकनीक से सजेगा आयोजन

यूपी दिवस-2026 में आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। 3-डी और फाइबर मॉडल, वर्चुअल रियलिटी, 360-डिग्री टूर, लघु फिल्में, क्विज प्रतियोगिताएं और छायाचित्र प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, औद्योगिक विकास और विरासत को रोचक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा।

ओडीओपी और लोक संस्कृति का उत्सव

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी दिवस को जनउत्सव का स्वरूप दिया जाए। इसके लिए ओपन माइक, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली थियेटर, रंगोली, पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता, पाक-कला प्रतियोगिता और कला ग्राम जैसे आयोजन होंगे। प्रदेश के प्रतिष्ठित संगीत घरानों आगरा, किराना, बनारस, हरिहरपुर, लखनऊ, रामपुर और बदायूं की विशेष प्रस्तुतियां यूपी दिवस को सांस्कृतिक ऊंचाई प्रदान करेंगी। साथ ही, एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) की झलक भी प्रदर्शनी और स्टॉल्स के माध्यम से दिखाई जाएगी।

Yogi Government: आयुष्मान योजना में बड़ा सुधार, योगी सरकार 30 दिन में अस्पतालों को भुगतान
लखनऊ
क्लेम निस्तारण में रिकॉर्ड सुधार, 4,649 करोड़ रुपये का भुगतान, ऑडिट व्यवस्था मजबूत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

