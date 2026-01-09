UP Diwas 2026 बनेगा वैश्विक पहचान का मंच, संस्कृति, विकास और गौरव का भव्य उत्सव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी राजभवनों में यूपी दिवस आयोजन सुनिश्चित करने के लिए समन्वय स्थापित किया जाए। इन आयोजनों में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण प्रतिभाग करेंगे और वहां रह रहे प्रवासी यूपी वासियों से संवाद स्थापित करेंगे। यह संवाद न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव का माध्यम बनेगा, बल्कि प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों, निवेश संभावनाओं और नीतिगत सुधारों की जानकारी भी साझा करेगा। इसी तरह, विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से यूपी दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कला, निवेश अवसर और मानव संसाधन की वैश्विक पहचान को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यूपी दिवस को डायस्पोरा एंगेजमेंट का प्रभावी मंच बनाया जाए।