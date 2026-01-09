योगी सरकार को बड़ी औद्योगिक सफलता, लखनऊ में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री शुरू

अशोक लेलैंड की यह नई इकाई लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सरोजिनी नगर एक्सटेंशन-1 औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की गई है। यह वही परिसर है, जिसे पहले स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। वर्षों तक निष्क्रिय रहे इस औद्योगिक स्थल का पुनरुद्धार कर इसे आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण केंद्र में बदलना राज्य सरकार की औद्योगिक नीति की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ तथा सरोजिनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कंपनी की ओर से अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेनु अग्रवाल समारोह में भाग लेंगे।