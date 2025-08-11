Heavy Rain in UP: फिर बरसेंगे बादल: 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान

Heavy Rain in UP Forecast: उत्तर प्रदेश में बीते दो दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद अब मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र अमौसी, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसके असर से पूर्वा हवाएं बड़ी मात्रा में नमी लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी। इसका असर 13 अगस्त की देर शाम से पूरे प्रदेश में दिखना शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त तक बारिश का जोर बना रहेगा।