UP DGP Orders: जन्माष्टमी पर डीजीपी का सख्त आदेश: चंदा वसूली और अशोभनीय नृत्य पर रोक

UP DGP Orders: कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने वाला एक प्रमुख धार्मिक पर्व है। उत्तर प्रदेश में इसकी विशेष महत्ता है, क्योंकि यहां के मंदिर, विशेषकर मथुरा और वृंदावन, इस पर्व के केंद्र बिंदु होते हैं। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु मंदिरों और आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। भीड़, शोभायात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्णा ने राज्य के सभी थानों और पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
डीजीपी के इन निर्देशों से न केवल सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि धार्मिक आयोजनों में अनुशासन भी बढ़ेगा। चंदा वसूली और अशोभनीय कार्यक्रमों पर रोक से लोगों का भरोसा प्रशासन पर मजबूत होगा। साथ ही, पुलिसकर्मियों के हितों की रक्षा से बल का मनोबल ऊंचा रहेगा।
कई मंदिर समितियों और सांस्कृतिक संगठनों ने इन निर्देशों का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे आयोजन अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और पारदर्शी होंगे। आयोजकों का कहना है कि बिना जबरन धन संग्रह के भी श्रद्धालु स्वेच्छा से सहयोग करते हैं, जिससे पर्व की पवित्रता बनी रहती है। जन्माष्टमी जैसे बड़े धार्मिक पर्व में प्रशासन की सक्रिय भूमिका अत्यंत आवश्यक है। डीजीपी राजीव कृष्णा के इन निर्देशों ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आस्था के साथ-साथ अनुशासन और सुरक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह कदम उत्तर प्रदेश में एक बेहतर और सुरक्षित त्योहार माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।