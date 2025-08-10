UP DGP Orders: जन्माष्टमी पर डीजीपी का सख्त आदेश: चंदा वसूली और अशोभनीय नृत्य पर रोक

कई मंदिर समितियों और सांस्कृतिक संगठनों ने इन निर्देशों का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे आयोजन अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और पारदर्शी होंगे। आयोजकों का कहना है कि बिना जबरन धन संग्रह के भी श्रद्धालु स्वेच्छा से सहयोग करते हैं, जिससे पर्व की पवित्रता बनी रहती है। जन्माष्टमी जैसे बड़े धार्मिक पर्व में प्रशासन की सक्रिय भूमिका अत्यंत आवश्यक है। डीजीपी राजीव कृष्णा के इन निर्देशों ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आस्था के साथ-साथ अनुशासन और सुरक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह कदम उत्तर प्रदेश में एक बेहतर और सुरक्षित त्योहार माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।