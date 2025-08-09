PPS Promotion: यूपी के 67 पीपीएस अफसर बने सीनियर डीएसपी, मिला 6600 ग्रेड पे का लाभ

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में अधिकारियों के लिए ग्रेड पे और वेतनमान की संरचना समय-समय पर संशोधित होती रहती है। नियमों के अनुसार, PPS अधिकारियों को प्रारंभिक नियुक्ति के बाद एक निश्चित अवधि पूर्ण करने पर 5400 ग्रेड पे पर पदोन्नति दी जाती है। इसके पश्चात, सेवा अवधि और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें ज्येष्ठ वेतनमान यानी 6600 ग्रेड पे प्रदान किया जाता है। इस बार, 67 PPS अधिकारियों को यह लाभ एक साथ मिला है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह प्रमोशन न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि पद की गरिमा और जिम्मेदारी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।