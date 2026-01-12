विपक्ष जनता को कर रहा गुमराह, भाजपा कार्यकर्ता हर झूठ का सच्चाई के साथ दे रहे जवाब : पंकज चौधरी

पंकज चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था, विकास और गरीब कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिसके चलते प्रदेश तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को न तो देश का विकास रास आता है और न ही गरीब कल्याण की योजनाएं। वे भ्रम, झूठ और नकारात्मकता फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता हर झूठ का जवाब सच्चाई, सेवा और संगठन की ताकत से देगा।