UP RAINS: फिर आ रही है भारी वर्षा, मॉनसून जाने से पहले मौसम लेगा करवट, 30 जिलों में अलर्ट

heavy rain coming again in UP: उत्तर प्रदेश में मॉनसून के जाने से पहले मौसम फिर एक बार करवट लेने की तैयारी में है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जाताई गई है।

लखनऊ•Sep 24, 2024 / 09:24 am• Krishna Rai

heavy rain coming again in UP: उत्तर प्रदेश में मॉनसून पर ब्रेक लगने वाला है, लेकिन उससे पहले मौसम अपना नया रूप दिखाएगा और भारी बारिश के साथ मानसून की विदाई होगी। जबकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सीतापुर, बरेली, नोएडा, संभल, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, प्रयागराज समेत कई जिलों में अच्छी खासी गर्मी रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर यूपी में मंगलवार को कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। आसमान में बादल तो छाए रहेंगे।

24 सितंबर को कुछ ऐसा रहेगा मौसम

heavy rain coming again in UP: मौसम विभाग के मुताबिक, 24 सितंबर मंगलवार को पूर्वी यूपी की अपेक्षा पश्चिमी यूपी में कम बारिश हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बारिश और पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश मौसम उप-प्रभाग दैनिक मौसम पूर्वानुमान दिनांक 23-09-2024 pic.twitter.com/wnGKZ4rarl — Meteorological Centre Lucknow (@CentreLucknow) September 23, 2024 यहां होगी बारिश

heavy rain coming again in UP: यूपी के श्रावास्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संतकबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, सोनभद्र,अजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, चंदौली, कौशांबी,प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़, जौनपुर और संत रविदास नगर जिले में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कल 25 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम (heavy rain coming again in UP)

यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छीटें पड़ने की संभावना है। कहीं-कही मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी हिदायत दी गई है।