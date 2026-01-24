मजदूरों की धरती से विकास की धुरी तक: अमित शाह का दावा, यूपी को बताया भारत का ग्रोथ इंजन; विपक्ष पर किया हमला

मजदूरों की धरती से विकास की धुरी तक | Image - X/@myogiadityanath
Amit Shah up growth engine claim Lucknow: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। शाह ने विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने लंबे समय तक राज्य को "बीमारू राज्य" बनाकर रखा।
अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यूपी को केवल मजदूरों की आपूर्ति करने वाला राज्य माना जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला ग्रोथ इंजन बन चुका है।
शाह ने "बीमारू" शब्द का जिक्र करते हुए बताया कि यह एक ऐसा संक्षिप्त शब्द है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को उनके कमजोर सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के कारण शामिल किया गया था। उन्होंने दावा किया कि आज यूपी इस पहचान को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल, औद्योगिक और तकनीकी विकास की नई मिसाल बन चुका है।
अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि सड़कों, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, जिससे निवेश और उद्योग को बढ़ावा मिला है और प्रदेश की छवि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।
अमित शाह ने अयोध्या में बने राम मंदिर और प्रयागराज में महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ-साथ तकनीकी ताकत के रूप में भी उभर रहा है। उन्होंने दावा किया कि आज यूपी देश के इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 11 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और राज्य आईटी और डेटा सेंटर हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है।
अपने भाषण के दौरान शाह ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दलों ने प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के बजाय सत्ता और परिवार केंद्रित राजनीति को प्राथमिकता दी।
कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और फिजिक्सवाला के संस्थापक अलख पांडेय को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उत्तर प्रदेश की प्रतिभा और नई पीढ़ी की क्षमता का प्रतीक हैं, जो देश को वैश्विक मंच पर पहचान दिला रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने संघर्ष और नीति उपेक्षा की जंजीरों को तोड़कर खुद को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना लिया है। उन्होंने राज्य की असीम संभावनाओं और बदलती तस्वीर पर गर्व जताया।
