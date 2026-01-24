24 जनवरी 2026,

लखनऊ

मजदूरों की धरती से विकास की धुरी तक: अमित शाह का दावा, यूपी को बताया भारत का ग्रोथ इंजन; विपक्ष पर किया हमला

Lucknow News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब "बीमारू राज्य" की पहचान से बाहर निकलकर देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है।

लखनऊ

image

Mohd Danish

Jan 24, 2026

amit shah up growth engine claim 2026 lucknow

मजदूरों की धरती से विकास की धुरी तक | Image - X/@myogiadityanath

Amit Shah up growth engine claim Lucknow: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। शाह ने विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने लंबे समय तक राज्य को "बीमारू राज्य" बनाकर रखा।

रोजगार और आत्मनिर्भरता पर फोकस

अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यूपी को केवल मजदूरों की आपूर्ति करने वाला राज्य माना जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला ग्रोथ इंजन बन चुका है।

बीमारू से ग्रोथ इंजन तक का सफर

शाह ने "बीमारू" शब्द का जिक्र करते हुए बताया कि यह एक ऐसा संक्षिप्त शब्द है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को उनके कमजोर सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के कारण शामिल किया गया था। उन्होंने दावा किया कि आज यूपी इस पहचान को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल, औद्योगिक और तकनीकी विकास की नई मिसाल बन चुका है।

कानून व्यवस्था और कनेक्टिविटी का दावा

अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि सड़कों, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, जिससे निवेश और उद्योग को बढ़ावा मिला है और प्रदेश की छवि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।

धार्मिक और तकनीकी पहचान का संगम

अमित शाह ने अयोध्या में बने राम मंदिर और प्रयागराज में महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ-साथ तकनीकी ताकत के रूप में भी उभर रहा है। उन्होंने दावा किया कि आज यूपी देश के इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 11 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और राज्य आईटी और डेटा सेंटर हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है।

विपक्ष पर सीधा हमला

अपने भाषण के दौरान शाह ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दलों ने प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के बजाय सत्ता और परिवार केंद्रित राजनीति को प्राथमिकता दी।

उपलब्धियों का सम्मान समारोह

कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और फिजिक्सवाला के संस्थापक अलख पांडेय को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उत्तर प्रदेश की प्रतिभा और नई पीढ़ी की क्षमता का प्रतीक हैं, जो देश को वैश्विक मंच पर पहचान दिला रहे हैं।

यूपी दिवस पर सीएम योगी का संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने संघर्ष और नीति उपेक्षा की जंजीरों को तोड़कर खुद को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना लिया है। उन्होंने राज्य की असीम संभावनाओं और बदलती तस्वीर पर गर्व जताया।

