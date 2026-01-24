मजदूरों की धरती से विकास की धुरी तक: अमित शाह का दावा, यूपी को बताया भारत का ग्रोथ इंजन; विपक्ष पर किया हमला

Amit Shah up growth engine claim Lucknow: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। शाह ने विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने लंबे समय तक राज्य को "बीमारू राज्य" बनाकर रखा।