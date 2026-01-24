यूपी के 77 वें स्थापना दिवस पर लखनऊ पहुंचे अमित शाह, सीएम योगी संग दिखी मजबूत नेतृत्व की तस्वीर

UP 77th Foundation Day: उत्तर प्रदेश के 77 वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राजधानी लखनऊ पहुंचे। उनके आगमन को लेकर राजधानी में विशेष उत्साह और चहल-पहल देखने को मिली। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उनकी अगवानी कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, भाजपा संगठन के प्रमुख नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

