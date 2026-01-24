24 जनवरी 2026,

शनिवार

लखनऊ

यूपी के 77 वें स्थापना दिवस पर लखनऊ पहुंचे अमित शाह, सीएम योगी संग दिखी मजबूत नेतृत्व की तस्वीर

UP Foundation Day: उत्तर प्रदेश के 77 वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्रियों, भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेताओं और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। अमित शाह स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 24, 2026

सीएम योगी समेत मंत्रिमंडल और भाजपा नेतृत्व ने किया भव्य स्वागत, स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP 77th Foundation Day: उत्तर प्रदेश के 77 वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राजधानी लखनऊ पहुंचे। उनके आगमन को लेकर राजधानी में विशेष उत्साह और चहल-पहल देखने को मिली। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उनकी अगवानी कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, भाजपा संगठन के प्रमुख नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के इस विशेष अवसर पर अमित शाह का दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। वे स्थापना दिवस समारोह में मुख्य रूप से शामिल होंगे और प्रदेश की विकास यात्रा, उपलब्धियों और भावी योजनाओं को लेकर संदेश देंगे।

सीएम योगी ने किया गर्मजोशी से स्वागत

लखनऊ पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आत्मीय स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संवाद देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी ने अमित शाह को पुष्पगुच्छ भेंट कर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत किया। यह दृश्य भाजपा नेतृत्व की एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता नजर आया।

डिप्टी सीएम और मंत्रियों ने किया अभिनंदन

मुख्यमंत्री के साथ ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी अमित शाह का स्वागत किया। इसके अलावा यूपी सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और केंद्रीय गृह मंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर अमित शाह की उपस्थिति को उत्तर प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताया।

भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। इसके साथ ही पार्टी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अमित शाह का अभिनंदन किया। भाजपा संगठन के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी से यह साफ संकेत मिला कि यूपी स्थापना दिवस समारोह को पार्टी और सरकार दोनों ही स्तर पर विशेष महत्व दिया जा रहा है।

प्रशासनिक अमला भी रहा उपस्थित

राज्य के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने भी एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत किया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी से सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी सतर्कता दिखाई दी।
अमित शाह के दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

यूपी स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के 77 वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य रूप से शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनी और विकास से जुड़े प्रस्तुतीकरण की योजना है। अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने से आयोजन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मजबूत मौजूदगी

यूपी स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह आयोजन केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि विकास और सुशासन के संदेश को आगे बढ़ाने का भी मंच बनेगा।

उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर रहेगा फोकस

स्थापना दिवस समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश की 77 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। अमित शाह की उपस्थिति में यह संदेश देने की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश अब देश के विकास का अहम स्तंभ बन चुका है।

राजनीतिक दृष्टि से भी अहम दौरा

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमित शाह का यह दौरा केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीतियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। स्थापना दिवस समारोह के बहाने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को साझा करने का अवसर मिलेगा।

राजधानी में उत्सव जैसा माहौल

अमित शाह के आगमन और यूपी स्थापना दिवस को लेकर राजधानी लखनऊ में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। सरकारी भवनों को सजाया गया है और कार्यक्रम स्थल पर विशेष तैयारियां की गई हैं। स्थापना दिवस समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिकों के शामिल होने की संभावना है।

एकजुट नेतृत्व का संदेश

सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व की संयुक्त मौजूदगी से संगठनात्मक एकता और मजबूत नेतृत्व का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यह संदेश दिया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

