24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

76 साल में यूपी की गद्दी पर दिखा इस जाति का दबदबा, राजपूत या ब्राह्मण कौन आगे?

UP Day 2026 : आज यूपी दिवस है। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश 76 साल का हो चुका है। यूपी की राजनीति में सत्ता के कई चेहरे बदले, लेकिन सियासत में ब्राह्मण और राजपूत दबदबा भारी रहा है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ravendra Mishra

Jan 24, 2026

आज यूपी दिवस है! 24 जनवरी 2026

आज यूपी दिवस है! 24 जनवरी 2026 ,फोटो सोर्स -X

UP Day 2026 : आज यूपी दिवस है! 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश 76 साल का हो गया है। वहीं आज यूपी की गद्दी को लेकर बात करने जा रहे हैं और देखेंगे कि कैसे ब्राह्मण और राजपूत समाज का दबदबा यूपी की सियासत में देखने को मिला। प्रदेश को कुल 21 मुख्यमंत्री मिले हैं। इन मुख्यमंत्रियों के इतिहास पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि सबसे लंबे समय तक सत्ता पर ब्राह्मण समाज का वर्चस्व रहा है। इसके बाद ठाकुर समाज सत्ता में आया, फिर यादव और वैश्य समाज ने भी सरकार चलाई। बीते 3 दशकों में ब्राह्मण समाज सत्ता से लगभग बाहर हो गया और राजनीतिक दलों के लिए वह एक मजबूत वोट बैंक भर बनकर रह गया है।

ब्राह्मण विधायकों की बैठक से बढ़ी सियासी हलचल

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर से बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण समाज से जुड़े विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में 40 से ज्यादा बीजेपी ब्राह्मण विधायक की मौजूदगी रही। बैठक के बाद यूपी की राजनीति में ब्राह्मण को लेकर चर्चा तेज हो गई। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस तरह की बैठक पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी के संविधान में जातीय आधार पर बैठक करने का कोई नियम नहीं है।
वहीं जवाब में पंचानंद पाठक ने ट्वीट कर के कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से समाज और सनातन धर्म का नेतृत्व करता आया है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहस और तेज हो गई।

आजादी के बाद कितने मुख्यमंत्री बने?

आजादी के बाद से अब तक यूपी में कुल 21 मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के रहे हैं। ब्राह्मणों के बाद ठाकुर समाज के मुख्यमंत्री सबसे अधिक बने हैं। वहीं यादव और वैश्य समाज से भी 3-3 मुख्यमंत्री बने, जबकि जाट, लोध, दलित और कायस्थ समाज से 1 -1 मुख्यमंत्री बने हैं।

ब्राह्मण का राज कितना रहा?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1950 से 1989 तक का समय ब्राह्मण समाज के वर्चस्व का दौर माना जाता है। इस दौरान ब्राह्मण समाज से 6 मुख्यमंत्री बने। गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी ने प्रदेश की कमान संभाली। इनमें नारायण दत्त तिवारी तीन बार मुख्यमंत्री बने, जबकि गोविंद बल्लभ पंत दो बार मुख्यमंत्री रहे। करीब 23 साल तक यूपी की सत्ता ब्राह्मण समाज के हाथ में रही। इतना लंबे समय तक किसी दूसरे समाज के सीएम सत्ता में नहीं रहे, जिसके चलते 1950 से 1989 तक के समय को ब्राह्मण काल भी कहा जाता रहा है।

ठाकुर समाज का सियासी राज

ब्राह्मणों के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता पर सबसे ज्यादा समय तक ठाकुर समाज का राज रहा। ठाकुर समाज से त्रिभुवन नारायण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और वीर बहादुर सिंह कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री बने। बाद में बीजेपी से राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, जबकि बाकी नेता एक-एक बार CM रहे। करीब 17 साल तक प्रदेश की सत्ता ठाकुर समाज के हाथों में रही।

राजनीति और बड़ा सवाल

यूपी की राजनीति में जातीय समीकरणों के दौर चलता ही आ रहा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले समय में ब्राह्मण समाज अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगा। यूपी की सियासत में सत्ता का चेहरा बदला सकता है क्या ? लेकिन जाति का असर अब भी उतना ही मजबूत दिख रहा है।

ये भी पढ़ें

गोमती नदी में चलेगा एसी टूरिस्ट क्रूज, लखनऊ को मिलेगा नया पर्यटन आकर्षण
लखनऊ
गोमती नदी में चलेगा एसी टूरिस्ट क्रूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 76 साल में यूपी की गद्दी पर दिखा इस जाति का दबदबा, राजपूत या ब्राह्मण कौन आगे?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मजदूरों की धरती से विकास की धुरी तक: अमित शाह का दावा, यूपी को बताया भारत का ग्रोथ इंजन; विपक्ष पर किया हमला

amit shah up growth engine claim 2026 lucknow
लखनऊ

यूपी के 77 वें स्थापना दिवस पर लखनऊ पहुंचे अमित शाह, सीएम योगी संग दिखी मजबूत नेतृत्व की तस्वीर

सीएम योगी समेत मंत्रिमंडल और भाजपा नेतृत्व ने किया भव्य स्वागत, स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

पाकिस्तानी हथियारों से उसके ही बंकर को किया तबाह…गाजीपुर का लाल ‘राम उग्रह’, दुश्मन के लिए काल

1971 के इस वीर की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी
लखनऊ

‘बीमारू से बेमिसाल बना उत्तर प्रदेश’, PM मोदी ने 76 वर्ष की यात्रा को सराहा

PM Modi
लखनऊ

मतदाता सुनवाई में बड़ी राहत, अब खुद उपस्थित होना जरूरी नहीं, परिजन कर सकेंगे दस्तावेज जमा

UP SIR
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.