76 साल में यूपी की गद्दी पर दिखा इस जाति का दबदबा, राजपूत या ब्राह्मण कौन आगे?

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर से बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण समाज से जुड़े विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में 40 से ज्यादा बीजेपी ब्राह्मण विधायक की मौजूदगी रही। बैठक के बाद यूपी की राजनीति में ब्राह्मण को लेकर चर्चा तेज हो गई। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस तरह की बैठक पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी के संविधान में जातीय आधार पर बैठक करने का कोई नियम नहीं है।

वहीं जवाब में पंचानंद पाठक ने ट्वीट कर के कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से समाज और सनातन धर्म का नेतृत्व करता आया है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहस और तेज हो गई।