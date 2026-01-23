गोमती नदी में चलेगा एसी टूरिस्ट क्रूज, लखनऊ को मिलेगा नया पर्यटन आकर्षण

गोमती नदी में चलेगा एसी टूरिस्ट क्रूज ,फोटो सोर्स - AI
Lucknow Gomti River Cruise :लखनऊ की सुंदरता में अब एक और नया रंग जुड़ने जा रहा है। गोमती नदी में जल्द ही AC टूरिस्ट क्रूज चलता दिखाई देगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती बैराज से हनुमान सेतु के बीच क्रूज चलाने की तैयारी तेज कर दी है। यह योजना सालों से फाइलों में अटकी थी, अब उसे जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है।
यह क्रूज गोमती बैराज से लेकर हनुमान सेतु के बीच चलेगा, जिससे शहर के लोग और बाहर से आने वाले पर्यटक नदी के किनारे के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकेंगे। इस क्रूज में लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकेंगे और इसमें एक ओपन एयर रेस्टोरेंट भी होगा। अगर आप अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह पानी के बीच मनाना चाहते हैं, तो यह क्रूज उसके लिए भी उपलब्ध रहेगा।
कोलकाता की एक विशेषज्ञ कंपनी ने इसके लिए गोमती नदी का पूरा सर्वे कर लिया है। सर्वे में सामने आया है कि गर्मी के मौसम में भी हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच नदी में 5 से 7 फीट पानी रहता है ,जो क्रूज चलाने के लिए काफी है। बारिश के दिनों में जलस्तर और भी बेहतर हो जाता है। इस क्रूज को बहुत ही आधुनिक और सुंदर लुक दिया जाएगा, जिसमें बेहतरीन लाइटिंग और इंटीरियर होगा।
इसे तैयार करने के लिए लक्ष्मण मेला के पास गोमती नदी किनारे महर्षि वाल्मीकी वाटिका को चुना गया है। इसकी निगरानी महर्षि वाल्मीकी प्रकटोत्सव और शोभा यात्रा समिति करती है। यहां पर क्रूज के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर तैयार किया जाएगा। एलडीए (Lucknow Development Authority) के उद्यान अधिकारी SK.Bharti ने 21 जनवरी को समिति को पत्र लिखकर इसके असेंबलिंग के सम्बंध में जगह की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि जमीन का इस्तेमाल सिर्फ छह महीने के लिए किया जाएगा और क्रूज तैयार होते ही जगह खाली कर दी जाएगी।
क्रूज के संचालन और रेस्टोरेंट की व्यवस्था के लिए करीब 25 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। एलडीए अधिकारियों के मुताबिक अगले छह महीने में गोमती नदी में क्रूज चलने लगेगा। इसके शुरू होते ही लखनऊ के पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
