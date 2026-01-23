गोमती नदी में चलेगा एसी टूरिस्ट क्रूज, लखनऊ को मिलेगा नया पर्यटन आकर्षण

इसे तैयार करने के लिए लक्ष्मण मेला के पास गोमती नदी किनारे महर्षि वाल्मीकी वाटिका को चुना गया है। इसकी निगरानी महर्षि वाल्मीकी प्रकटोत्सव और शोभा यात्रा समिति करती है। यहां पर क्रूज के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर तैयार किया जाएगा। एलडीए (Lucknow Development Authority) के उद्यान अधिकारी SK.Bharti ने 21 जनवरी को समिति को पत्र लिखकर इसके असेंबलिंग के सम्बंध में जगह की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि जमीन का इस्तेमाल सिर्फ छह महीने के लिए किया जाएगा और क्रूज तैयार होते ही जगह खाली कर दी जाएगी।