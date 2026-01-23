23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लू पर वार: यूपी के 11 शहरों में सिटी हीट एक्शन प्लान लागू करेगी योगी सरकार

UP Heat Action Plan : उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए योगी सरकार 11 बड़े शहरों के लिए सिटी हीट एक्शन प्लान लागू करेगी। सचेत ऐप से मिलेगी हीटवेव की चेतावनी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ravendra Mishra

Jan 23, 2026

उत्तर प्रदेश के 11 बड़े शहरों में लागू होगा सिटी हीट एक्शन प्लान

उत्तर प्रदेश के 11 बड़े शहरों में लागू होगा सिटी हीट एक्शन प्लान ,फोटो सोर्स - GPT

UP Heat Action Plan :उत्तर प्रदेश में हर साल गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली और फिरोजाबाद जैसे 11 बड़े शहरों के लिए एक खास सिटी हीट एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। गर्मी के जानलेवा असर से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर शहर के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार की जाएगी।

जिला स्तरीय समिति का गठन

इस योजना को 20 मार्च तक पूरा कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपना अनिवार्य किया गया है। पिछले साल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लू से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने पर जोर दिया गया था। इसके लिए 5 जनवरी को गोरखपुर समेत 11 नगर निगमों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति बनाई गई है ।

सचेत ऐप के जरिये मिलेगी चेतावनी

ये समितियां लू से बचाव के लिए विशेषज्ञों और जलवायु परिवर्तन के जानकारों की मदद लेगी और आम लोगों तक समय पर जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार के सचेत ऐप और एक खास अर्ली वार्निंग पोर्टल का इस्तेमाल करेगी। जैसे ही मौसम विभाग को लगेगा कि लू चलने वाली है, लोगों के मोबाइल पर तुरंत चेतावनी पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे आपात स्थिति में लोगों की मदद कर सकें।

जूनियर इंजीनियरों को लगाई फटकार

गर्मी में अक्सर लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं , तार टूट जाते हैं। इसके लिए अभी से बिजली विभाग के अधिकारियों को फील्ड पर उतारा गया है। हाल ही रामपुर के अधीक्षण अभियंता सतेंदर कुमार वर्मा ने नगर में स्थापित ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण किया, तो वहां कई जगह जर्जर तार और सुरक्षा में लापरवाही मिली, जिस पर उन्होंने जूनियर इंजीनियरों को जमकर फटकार लगाई। साफ निर्देश दिया है कि पारा बढ़ने से पहले ही सारे ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनें दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जनता को भीषण गर्मी में कटौती का सामना न करना पड़े।

ये भी पढ़ें

पेंटिंग के मजाक से शुरू हुआ झगड़ा बना मौत की वजह, सगी बहनों के विवाद में गई किशोरी की जान
जालौन
धक्का लगने से किशोरी पानी के टैंक में गिरी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 02:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लू पर वार: यूपी के 11 शहरों में सिटी हीट एक्शन प्लान लागू करेगी योगी सरकार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सुभाष चंद्र बोस का लखनऊ कनेक्शन: जहां नेताजी के विचारों ने आज़ादी की लड़ाई को दी नई धार, जानिए वो कहानी

लखनऊ

अभी तक UPSSSC Stenographer Answer Key 2026 नहीं कर पाएं हैं डाउनलोड तो सीधे इस लिंक से करें चेक

UPSSSC Stenographer Answer Key 2026
शिक्षा

चांदी की गिरावट के बाद बाजार में वापसी, सोने में तेजी से सर्राफा कारोबार फिर चर्चा में

चांदी में तेज गिरावट के बाद फिर दिखी तेजी, सोने के भाव भी चढ़े (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘बांग्लादेश में आतंकवाद की जीत…’ T20 वर्ल्ड कप विवाद पर पूर्व डिप्टी सीएम का हमला

Bangladesh T20 World Cup participation
लखनऊ

लखनऊ में आंधी-बारिश का अलर्ट, बिजली कड़कने और तेज हवाओं से बदलेगा मौसम, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

बिजली कड़कने के साथ बारिश की चेतावनी, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.