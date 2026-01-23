लू पर वार: यूपी के 11 शहरों में सिटी हीट एक्शन प्लान लागू करेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश के 11 बड़े शहरों में लागू होगा सिटी हीट एक्शन प्लान ,फोटो सोर्स - GPT
UP Heat Action Plan :उत्तर प्रदेश में हर साल गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली और फिरोजाबाद जैसे 11 बड़े शहरों के लिए एक खास सिटी हीट एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। गर्मी के जानलेवा असर से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर शहर के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार की जाएगी।
इस योजना को 20 मार्च तक पूरा कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपना अनिवार्य किया गया है। पिछले साल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लू से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने पर जोर दिया गया था। इसके लिए 5 जनवरी को गोरखपुर समेत 11 नगर निगमों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति बनाई गई है ।
ये समितियां लू से बचाव के लिए विशेषज्ञों और जलवायु परिवर्तन के जानकारों की मदद लेगी और आम लोगों तक समय पर जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार के सचेत ऐप और एक खास अर्ली वार्निंग पोर्टल का इस्तेमाल करेगी। जैसे ही मौसम विभाग को लगेगा कि लू चलने वाली है, लोगों के मोबाइल पर तुरंत चेतावनी पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे आपात स्थिति में लोगों की मदद कर सकें।
गर्मी में अक्सर लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं , तार टूट जाते हैं। इसके लिए अभी से बिजली विभाग के अधिकारियों को फील्ड पर उतारा गया है। हाल ही रामपुर के अधीक्षण अभियंता सतेंदर कुमार वर्मा ने नगर में स्थापित ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण किया, तो वहां कई जगह जर्जर तार और सुरक्षा में लापरवाही मिली, जिस पर उन्होंने जूनियर इंजीनियरों को जमकर फटकार लगाई। साफ निर्देश दिया है कि पारा बढ़ने से पहले ही सारे ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनें दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जनता को भीषण गर्मी में कटौती का सामना न करना पड़े।
