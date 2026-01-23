लू पर वार: यूपी के 11 शहरों में सिटी हीट एक्शन प्लान लागू करेगी योगी सरकार

गर्मी में अक्सर लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं , तार टूट जाते हैं। इसके लिए अभी से बिजली विभाग के अधिकारियों को फील्ड पर उतारा गया है। हाल ही रामपुर के अधीक्षण अभियंता सतेंदर कुमार वर्मा ने नगर में स्थापित ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण किया, तो वहां कई जगह जर्जर तार और सुरक्षा में लापरवाही मिली, जिस पर उन्होंने जूनियर इंजीनियरों को जमकर फटकार लगाई। साफ निर्देश दिया है कि पारा बढ़ने से पहले ही सारे ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनें दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जनता को भीषण गर्मी में कटौती का सामना न करना पड़े।