लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हिंदुओं को कॉलर पकड़कर बाहर निकाला, करणी सेना की गिरफ्तारी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने लुलु मॉल उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद विवादों से घिर गया है। मॉल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुंदरकांड पढ़ने की चेतावनी दी। जिसे प्रबंधन की माफी के बाद वापस ले लिया गया था। लेकिन शनिवार को एक बार फिर से हिन्दू संगठन करणी सेना के कार्यकर्ता वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने पहुँच गए। जिसके बाद पुलिस ने कॉलर पकड़कर बाहर निकाला, सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि दो लड़कों ने वहाँ पोस्टर के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। इसकी सूचना मिलने के बाद ही मौके पर पुलिस ने बल प्रयोग किया।

राजधानी के लुलु मॉल में नमाज के बाद शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को हिन्दू संगठन करणी सेना से जुड़े कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ने पहुँच गए। जिसके बाद वहाँ मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं कुछ कार्यकर्तों को पुलिस ने मॉल में घुसने से भी रोकते हुए कॉलर पकड़ कर बाहर कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया गया है।

Police Arrested Karni Sena and Hindu's they were trying to hanuman chalisa at lulu mall