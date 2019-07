लखनऊ. UP CM Yogi Adityanath ने मार्च, 2018 में Anti Corruption Portal की शुरुआत की थी। इसके जरिए आम लोग भ्रष्ट नौकरशाहों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधी शिकायत करने का प्रावधान है। इस पोर्टल के माध्यम से Sting operation कर भ्रष्ट नौकरशाहों और कर्मचारियों की शिकायत सरकार से की जा सकती है। इसके लिए भ्रष्ट और अकर्मण्य अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह का ऑडियो-वीडियो बनाकर पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने कहा कि सरकार जनता के लिए बहुत अच्छे टूल्स का प्रयोग कर रही है। इससे अच्छी पहल भला क्या हो सकती है। इसमें जनता को अब भ्रष्टाचार से आसानी से मुक्ति मिल सकेगी। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत हथियार दिया है।

उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन पोर्टल ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण कैसे करें ? How to Register Online Complaint Registration on Uttar Pradesh Anti Corruption Portal

- उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh Anti Corruption Portal पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट http://jansunwai.up.nic.in/HomeE.html पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं।

- विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको एंटी करप्शन शिकायत पंजीकरण का लिंक मिलेगा। जिस पर आपको क्लिक करना होगा।

- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा।

- यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी और कैप्चा कोड भरकर वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करना होगा। वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने के पश्चात - आपको यहां फिल करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा।

- जिसके पश्चात आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा। यहां पर आपको अपनी सभी जानकारी को भरना होगा।

- जानकारी भरने के साथ-साथ आपको यदि आपके पास कुछ एविडेंस हो तो उन्हें भी यहां आपको अपलोड करना होगा।

- सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको अपना फार्म सबमिट करना होगा। अपनी शिकायत समिट करने के पश्चात आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदान की जाएगी। जिसमें आपकी शिकायत पंजीकरण का नंबर वगैरह दिया जाएगा। जिससे आप कभी भी अपनी शिकायत की स्थिति को चेक कर सकते हैं।

Uttar Pradesh Anti Corruption Portal के लाभ

- इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक घर बैठे किसी भी भ्रष्ट विभाग अथवा अधिकारी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

- उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने से ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और दोषी पाने पर सख्त से सख्त दंड भी प्रदान किया जाएगा।

- उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन पोर्टल के द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार में कमी आएगी। और जिससे प्रदेश के विकास में सहायता प्राप्त होगी।

- उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने वाले गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

- उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन पोर्टल से उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनेगा।

