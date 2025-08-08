अज्ञान दुखों का मूल, आत्मबोध ही समाधान: विज्ञान देव महाराज

विज्ञान देव महाराज ने कहा कि आज समाज में बढ़ रही विसंगतियों के पीछे सबसे बड़ा कारण है, मन पर नियंत्रण का अभाव। उन्होंने यूनेस्को की एक प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा, “युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती हैं।” अर्थात्, जब मन में द्वेष, अहंकार और अशांति होती है, तभी संघर्ष और हिंसा का जन्म होता है। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने मानव को असीम शक्तियों से युक्त अंतःकरण प्रदान किया है। लेकिन यह शक्ति तभी सार्थक होती है जब हम मन को साध लेते हैं। “यदि मन में अशांति होगी तो विश्व में शांति की कल्पना भी व्यर्थ है। इसलिए, आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान-साधना आवश्यक है।”