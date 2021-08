August Festivals 2021: शुरू हो गया उत्सवों का महीना अगस्त, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, कजरी तीज सहित इस माह पड़ेंगे ये प्रमुख त्योहार

Important Festivals in the Month of August 2021- सावन (Sawan) शुरू होते ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगस्त माह में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के साथ-साथ जन्माष्टमी, रक्षाबंधन सहित कई त्योहार पड़ते हैं। हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।