योग दिवस पर खास पहल, अब हर डाक पर लगेगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुहर

International Yoga Day stamp will be levied on every post of dakvibhag- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) के मौके को डाक विभाग और भी खास बनाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पहली बार ऐसा होगा जब विभाग हर डाक पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुहर लगाएगा।