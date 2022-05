बढ़ते वजन से हैं परेशान, गुब्बारा खाइए, 15 किलो वजन होगा कम, क्या कहते हैं पद्मश्री डॉ सूद

Weight Loss Research: बढ़ते हुए वजन से हर कोई परेशान है। लेकिन अब मात्र एक गुब्बारा खाने से 15 किलो तक वजन कम हो सकता है। ये हम नहीं बल्कि पद्मश्री डॉ रणधीर सूद का कहना है।

Updated: May 04, 2022 06:24:28 pm

इंसानी जिन्दगी को मोटापे की बीमारी ने घेर लिया है। मोटापा ढेरों बीमारियों की जनक भी बन गया है। ऐसे में दवाएं और बेरियाट्रिक सर्जरी का सालिड विकल्प आ गया है। मोटे लोग पॉलेमर का गुब्बारा खाकर 15 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। इस गुब्बारे को इंट्रा गैस्ट्रिक विधि से पेट में एंडोस्कोपी के जरिए डाला जाता है और इसमें 80 हजार रुपये से ज्यादा का खर्च नहीं आता है। अब इसी गुब्बारे ने मोटापा ग्रस्त लोगों में क्रांति का संचार कर दिया है।

Intra Gastric Polymer Balloon for Weight Loss know How