मां के लिए तो नहीं लेकिन किसके लिए रो पड़े मुख्यमंत्री योगी, बोलने को नहीं मिले शब्द

Yodi Emotiona in Uttarakhnad: मुख्यमंत्री इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने वर्षों बाद अपनी मां से मिलकर हाल जाना। लेकिन गृह जनपद दौरे में मुख्ययमंत्री एक सख्श को याद करके रो भी दिए।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन वर्षों बाद अपने पैतृक घर पंचूर गांव पहुंचे। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में यमकेश्वर स्थित पंचूर में योगी के पहुंचते ही पूरा गांव मानो झूम उठा। भले ही योगी आदित्यनाथ ने सन्यास लेकर सांसारिक रिश्तों का त्याग और मोह-माया से ऊपर उठने का भाव हो। लेकिन जन्मदात्री मां के रिश्ते से तो संन्यासी तक पूरी तरह विमुख नहीं हो पाते। ये तो हमने देख ही लिया। गांव के दौरे में मुख्यमंत्री खुशी से अपनी मां से मिले। लेकिन इस दौरान योगी आदित्यनाथ को एक सख्श ने रुला दिया। हाल ये हुआ कि आंखों से आंसू और बोलने के शब्द नहीं मिले। ये समर्पण भाव योगी का अपनी गुरु के लिए था।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath got Emotional For his Guru in UK